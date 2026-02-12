СМИ: потери России в войне превысили приток новобранцев в армию

В январе потери российской армии на войне в Украине оказались примерно на девять тысяч человек выше, чем приток новобранцев, подписавших контракт с Минобороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку западных чиновников.

Отмечается, что такая тенденция говорит о прогрессе Украины в ее стремлении нанести более серьезный ущерб на линии фронта. Источники издания считают, что российским войскам в прошлом месяце не удалось добиться значительных успехов, несмотря на тяжелые потери.

Такая оценка, которую Bloomberg не удалось подтвердить или опровергнуть с помощью независимых источников, может укрепить стремление Киева увеличить издержки для Москвы. В январе, как ранее писало издание, число погибших российских военных подскочило до 35 тысяч человек, тогда как ранее этот показатель был в среднем вдвое ниже.

Bloomberg отмечает, что Россия почти никогда не раскрывает данные о своих потерях в войне. Ранее Министр обороны Украины Михаил Федоров изложил стратегию, направленную на увеличение потерь российской армии до 50 тысяч человек в месяц к лету. Киев считает, что такой результат затруднит для Владимира Путина пополнение войск без объявления дополнительной мобилизации.

Источники издания рассказали, что в декабре потери России были примерно равны ежемесячному набору новобранцев. Дефицит, с которым столкнулась Москва в январе, свидетельствует о том, что стратегия Украины, вероятно, приносила определенный успех, однако пока неизвестно, сможет ли Киев сохранить такую динамику.

Растущие потери, которые несут силы Путина, осложняют нарратив, продвигаемый Москвой и временами повторяемый администрацией президента США Дональда Трампа, о том, что преимущество России на земле означает ее неизбежную победу. По словам источников Bloomberg, при нынешних темпах российским военным потребуется еще два года, чтобы полностью взять под контроль восточную часть Донецкой области.