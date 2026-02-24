СМИ назвали мешающий российскому наступлению фактор

Растущие потери российской армии могут ограничить возможности Кремля для начала масштабного наступления в Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

В последние три месяца боевые потери России превышают число набранных контрактников, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности. Москве удается привлекать от 30 до 35 тысяч человек ежемесячно, однако эти показатели не покрывают убыль личного состава.

Официально Россия не раскрывает данные о погибших и раненых военных, но на то, что они возросли, указывают, в частности, растущие в последнее время суммы выплат за заключение контрактов с Минобороны, отметило Bloomberg.

По словам собеседников агентства, если число новобранцев продолжит быть меньше, чем число потерь, это может повлиять на планы Кремля в случае подготовки весенне-летнего наступления и повысит вероятность мобилизации в России.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил Bloomberg, что одним из возможных шагов Москвы может стать активизация вербовки в крупных городах вместо преимущественно сельских регионов. При этом такая стратегия, по словам Карнса, может повлиять на поддержку властей в мегаполисах.

Как рассказало 23 февраля Le Monde, в последние месяцы условия вербовки людей в войска все больше напоминают практики принудительной мобилизации. Журналисты отмечали, что Москва одновременно смягчает критерии для заключения контракта и оказывает давление на незащищенные группы населения.

Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее сообщил агентству, что Москва все больше полагается на иностранных бойцов. По его оценке, на стороне России воюют около 17 тысяч военнослужащих из КНДР, а также граждане Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

Все эти страны, кроме Сенегала, упоминаются в опубликованном «Важными историями» списке стран, где теперь запрещено вербовать наемников для участия в войне с Украиной на стороне России.

Боевые действия в Украине продолжаются вдоль линии фронта протяженностью около 1200 километров. По оценкам западных чиновников, возможное российское наступление может произойти на «поясе крепостей» — 50-километровом отрезке укреплений от Славянска и Краматорска до Дружковки и Константиновки, который мешает России захватить весь Донбасс и атаковать другие регионы Украины.

Помимо этого, Москва может возобновить наступление в восточной части Донецкой области либо на направлении Запорожья на юге Украины, рассказали собеседники Bloomberg.