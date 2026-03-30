16-летнюю девушку зарезали после «ссоры из-за парня»

В Великобритании арестовали четырех человек, в том числе несовершеннолетнего парня, которых обвинили в убийстве 16-летней Хлои Уотсон. Сестра погибшей рассказала, что девушку зарезали после ссоры из-за парня. Об этом пишет The Telegraph.

Хлою Уотсон обнаружили без сознания с серьезными травмами в Осторпе, расположенном в пригороде Лидса в графстве Западный Йоркшир в Вкликобритании. 64-летний местный житель Уэйн Мэллоуз рассказал, что пытался спасти девушку до приезда бригады скорой помощи.

«Я взял на себя оказание помощи, пока через 10 минут не приехала скорая помощь. Ей нанесли удар ножом в спину, и крови было довольно много», — вспоминает он.

Двоюродная сестра Хлои Шантелл Уотсон рассказала, что девушку зарезали из-за парня, имя которого не называется.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

«Ей было всего 16 лет, она даже не дожила до своего 18-летия — вся ее жизнь оборвалась в одно мгновение из-за парня. Мать убита горем, у нее остались младшие братья и сестры», — написала она на странице сбора средств для похорон Хлои на платформе GoFundMe.

По подозрению в убийстве были арестованы четверо — две 18-летние девушки, 20-летний мужчина и 17-летний юноша. Они все остаются под стражей на время следствия.

«С чего начинается Родина?» Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого Криминал 27 минут чтения

«Она не заслужила этого. У нее была невинная прекрасная душа. Она радовалась жизни. Человек только начинал жить и ушел слишком рано», — написала Шантелл на платформе GoFundMe.

Осенью 2025 года суд присяжных в США признал 31-летнюю Сакийну Томпсон в убийстве 23-летней Кайлы Ходжсон, которая стала встречаться с ее бывшим парнем, а затем заблокировала ее в соцсетях. Согласно судебным документам, в день убийства Томпсон надела широкополую шляпу, медицинскую маску и перчатки, а затем в такой маскировке отправилась к дому Ходжсон, где и убила ее.

При этом защита Томпсон утверждала, что Ходжсон первой напала на Томсон и нанесла ей удар по голове и порезала живот. По словам адвокатов подсудимой, во время драки Томпсон просто пыталась защитить себя и своего будущего ребенка.