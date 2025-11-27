EN
Криминал

Женщина зарезала заблокировавшую ее в соцсетях новую девушку экс-партнера

2 минуты чтения 10:48 | Обновлено: 11:32

Жительницу Нью-Йорка, 31-летнюю Сакийну Томпсон, признали виновной в убийстве 23-летней Кайлы Ходжсон, новой партнерши бывшего парня Томпсон, которая заблокировала ее в соцсетях. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на судебные протоколы.

По данным издания, убийство произошло в 2022 году. Томпсон прилетела из Нью-Йорка во Флориду после того, как узнала, что Ходжсон начала встречаться с ее бывшим партнером.

Отмечается, что Томпсон завела поддельный аккаунт в Uber и приехала к дому Ходжсон около пяти утра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину в широкополой шляпе, медицинской маске и перчатках на входе в дом. Такую маскировку Томпсон и ее появление в доме Ходжсон ранним утром посчитали ключевым аргументом в пользу того, что женщина спланировала убийство, а не совершила его импульсивно.

В то же время защита Томпсон настаивала, что женщина, придя в дом к сопернице, пыталась защитить себя и своего будущего ребенка. По словам адвокатов, Ходжсон первой напала на Томсон и нанесла ей удар по голове и порезала живот.

«Она подумала: “Боже, она идет за мной и моим ребенком”. Тогда она схватила стакан и потеряла сознание. Она знает, что нанесла удар, она не отрицает, что сделала это, но не может сказать, в каком порядке все произошло. Это была драка», — заявила адвокат Рос Меритксель.

Защита Томсон также добавила, что нет никаких доказательств того, что женщина принесла с собой оружие и что Ходжсон впустила ее в свой дом. После завершения суда родственники Ходжсон рассказали, что они благодарны присяжным, «которые смогли увидеть историю такой, какая она есть».

