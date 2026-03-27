Глава МИД России высказался о передаче разведданных Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью France TV, в котором прокомментировал статью The Washington Post о передаче Москвой Тегерану разведданных для ударов по американским военным базам в регионе. Интервью Лаврова было опубликовано на сайте российского ведомства.

В ходе интервью журналист поинтересовался, помогает ли Россия Ирану определять цели, включая американские базы. В ответ глава МИД России сослался на ранее сделанные заявления Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал Лавров.

Он также ответил на вопрос о том, поставляет ли Москва вооружение Тегерану. «Вы упомянули разведданные о расположении американских военных баз. Их координаты в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — сказал глава МИД России.

По его словам, Иран «действительно наш стратегический партнер», однако Россия в войне на Ближнем Востоке лишь «защищала международное право».

«Россия неоднократно посылала американцам сигнал о целесообразности налаживания диалога по решению всех проблем Персидского залива и в целом ближневосточного региона. Каждый раз, когда Соединенные Штаты и их союзники вмешиваются в происходящие там процессы, ситуация становится всё более удручающей. Разрушены Ирак, Сирия, Ливия», — утверждает Лавров.

Он добавил, что Москва «выступает за обеспечение интересов и Ирана, и всех стран региона, включая наших близких, стратегических партнеров из ССАГПЗ, которые тоже страдают от развязанной США и Израилем агрессии».

В начале марта газета The Washington Post со ссылкой на трех анонимных чиновников сообщила, что Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Позже издание Politico со ссылкой на анонимные источники передало, что Москва предложила Вашингтону прекратить такую практику в обмен на отказ Белого дома от передачи разведданных Украине. Песков назвал эту информацию лживой.