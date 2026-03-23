Кремль прокомментировал сообщение о предложенной США сделке

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью Politico о новой сделке, которую, по информации издания, Россия предложила США. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет ТАСС.

В материале Politico со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Москва предложила Вашингтону прекратить отправку Ирану информации о точных координатах американских баз на Ближнем Востоке в обмен на отказ Белого дома от предоставления разведданных Украине. Песков назвал эту информацию лживой.

Также Песков заявил, что Россия передает США и МАГАТЭ сигналы об угрозе, которую могут нести потенциальные удары по иранской атомной электростанции «Бушер». Такая атака, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, может иметь непоправимые последствия.

Ранее публикацию Politico называл фейковой спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который ведет переговоры с американской стороной. Он, как и Песков, не привел подробных комментариев по выпущенному изданием материалу.

Статья Politico была написана с опорой на информацию, которую издание получило от двух неназванных источников, знакомых с ходом российско-американских переговоров. По их словам, такое предложение Вашингтону передал Дмитриев во время встречи в Майами со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание также пообщалось с дипломатами ЕС и отметило, что европейских чиновников обеспокоил сам факт существования такого предложения. Собеседники авторов материала заявили, что Москва пытается вбить клин между США и Европой в критический момент для европейско-американских отношениях.

В материале отмечалось, что предложение Дмитриева представителями США было отвергнуто. Отказом Вашингтон ответил и на инициативу Москвы о перевозке 450 килограммов обогащенного на 60% урана из Ирана в Россию.