EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кремль прокомментировал сообщение о предложенной США сделке

2 минуты чтения 12:42 | Обновлено: 12:58

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью Politico о новой сделке, которую, по информации издания, Россия предложила США. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет ТАСС.

В материале Politico со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Москва предложила Вашингтону прекратить отправку Ирану информации о точных координатах американских баз на Ближнем Востоке в обмен на отказ Белого дома от предоставления разведданных Украине. Песков назвал эту информацию лживой.

Также Песков заявил, что Россия передает США и МАГАТЭ сигналы об угрозе, которую могут нести потенциальные удары по иранской атомной электростанции «Бушер». Такая атака, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, может иметь непоправимые последствия.

Ранее публикацию Politico называл фейковой спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который ведет переговоры с американской стороной. Он, как и Песков, не привел подробных комментариев по выпущенному изданием материалу.

Статья Politico была написана с опорой на информацию, которую издание получило от двух неназванных источников, знакомых с ходом российско-американских переговоров. По их словам, такое предложение Вашингтону передал Дмитриев во время встречи в Майами со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание также пообщалось с дипломатами ЕС и отметило, что европейских чиновников обеспокоил сам факт существования такого предложения. Собеседники авторов материала заявили, что Москва пытается вбить клин между США и Европой в критический момент для европейско-американских отношениях.

В материале отмечалось, что предложение Дмитриева представителями США было отвергнуто. Отказом Вашингтон ответил и на инициативу Москвы о перевозке 450 килограммов обогащенного на 60% урана из Ирана в Россию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
