СМИ: Россия предложила США новую сделку

2 минуты чтения 20:25

Кремль заявил, что не будет снабжать Иран точными координатами американских военных баз на Ближнем Востоке, если Белый дом отрежет Украину от данных американской разведки, сообщает Politico.

По данным двух человек, знакомых с ходом американо-российских переговоров, предложение передал спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев во время встречи в Майами с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Сам факт существования подобного предложения, как пишет Politico, обеспокоил европейских дипломатов. Они опасаются, что Москва в критический момент для трансатлантических отношений пытается вбить клин между Европой и США.

Один дипломат ЕС, по данным издания, назвал российское предложение «возмутительным». Предполагаемая сделка, вероятно, лишь усилит убеждение в Европе, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приближают перемирие в Украине, а рассматриваются Москвой как шанс втянуть Вашингтон в эксклюзивные отношения, исключив Европу из переговорного процесса.

Тем не менее США отвергли сделку с Путиным, утверждает источник издания. Равно как администрация Дональда Трампа ранее отказалась и от предложения о перевозе 450 килограммов обогащенного на 60% урана из Ирана в Россию. 

При этом отношения Европы и США остаются напряженными, отмечает Politico. Все дело в отказе европейской коалиции от дислокации военных кораблей в Ормузском проливе. После этого Трамп назвал европейских политиков «трусами»и заявил, что запомнит их решение не помогать Америке.

В интервью телеканалу Fox Трамп допустил, что Россия может «немного» помогать Ирану в войне против США. В начале марта об этом писали американские СМИ, уточняя, что Москва может передавать Ирану разведданные, которые тот использует для нанесения ударов по американским войскам.

