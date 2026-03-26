Стал известен средний возраст работников в России

2 минуты чтения 15:56

Средний возраст работника в России составляет 42,5 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РБК.

Помимо этого, по его словам, в восьми отраслях доля работников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых. О каких именно сферах идет речь, министр не сообщил.

По данным сервиса «Авито Работа», которые приводит РБК, активнее всего работу в России ищут люди в возрасте от 45 до 64 лет. Количество резюме таких соискателей на платформе в 2025 году увеличилось на 73% по сравнению с предыдущим годом, а средние зарплатные ожидания составили около 74 тысяч рублей.

Как ранее рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса поиска работы SuperJob, медианная зарплата курьеров в Москве достигла 137 тысяч рублей в месяц. Это на 12% выше, чем у работников с дипломом, и на 27% выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования.

В 2026 году самой высокооплачиваемой рабочей специальностью стала профессия автомаляра, сейчас таким специалистам готовы платить в среднем 181,5 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Второе место в рейтинге заняли сварщики, им предлагают среднюю зарплату 167,1 тысячи рублей. Тройку замкнули монолитчики, так называют специалистов, которые занимаются возведением каркасов зданий и сооружений на строительных площадках. Они могут зарабатывать в среднем 163 тысячи рублей.

Из опроса, который провела финансовая онлайн-платформа Webbankir, следует, что в среднем россияне в 2026 году рассчитывают зарабатывать по 180 319 рублей в месяц. При этом наиболее популярным вариантом ответа стала зарплата в 100 тысяч рублей, которую выбрали 35,1% респондентов. Еще 17,5% назвали желаемым доходом 150 тысяч рублей, а 19,6% — 200 тысяч рублей.

