EN
Рассылка
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

2 минуты чтения 10:51

В 2026 году самой высокооплачиваемой рабочей специальностью стала профессия автомаляра, сейчас таким специалистам готовы платить в среднем 181,5 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

При этом зарплата принимаемых на работу автомаляров в новом году выросла на 38% по сравнению с показателями 2025 года, отмечает агентство. Рынок ценит их из-за того, что в работе автомаляра важны точность, аккуратность и знание современных технологий окраски.

Второе место в рейтинге заняли сварщики, им предлагают среднюю зарплату 167,1 тысячи рублей. Тройку замкнули монолитчики, так называют специалистов, которые занимаются возводением каркасов зданий и сооружений на строительных площадках. Они могут зарабатывать в среднем 163 тысячи рублей.

Ранее сервис «Авито Работа» выпустил исследование об отраслях с самыми высокими темпами роста зарплат. В 2025 году лидером по этому показателю стала сфера искусств и развлечений — здесь заработная плата в среднем выросла на 56% и составила 79,75 тысячи рублей в месяц.

Больше других зарплаты в отрасли выросли у маркетологов (24% год к году) и у видеомонтажеров (11%). Исследователи отметили, что среди специалистов данной сферы высока неравномерность распределения зарплат, а также зависимость величины выплат от формы занятости.

На второй строчке оказалась сфера гостиничного бизнеса, средняя зарплата здесь выросла на 46% и достигла отметки в 85 тысяч рублей в месяц. Причиной роста выплат в сервисе посчитали развитие российского внутреннего туризма.

Третье место осталось за отраслью траспортного машиностроения, здесь выплаты увеличись в среднем на 43% и превысли 130 тысяч рублей. У отдельных специальностей (гальваники и аппаратчики, занимающиеся технологическими процессами в обработке металлов) зарплаты выросли еще сильнее — на 52% и 48% соответственно.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали