Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

В 2026 году самой высокооплачиваемой рабочей специальностью стала профессия автомаляра, сейчас таким специалистам готовы платить в среднем 181,5 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

При этом зарплата принимаемых на работу автомаляров в новом году выросла на 38% по сравнению с показателями 2025 года, отмечает агентство. Рынок ценит их из-за того, что в работе автомаляра важны точность, аккуратность и знание современных технологий окраски.

Второе место в рейтинге заняли сварщики, им предлагают среднюю зарплату 167,1 тысячи рублей. Тройку замкнули монолитчики, так называют специалистов, которые занимаются возводением каркасов зданий и сооружений на строительных площадках. Они могут зарабатывать в среднем 163 тысячи рублей.

Ранее сервис «Авито Работа» выпустил исследование об отраслях с самыми высокими темпами роста зарплат. В 2025 году лидером по этому показателю стала сфера искусств и развлечений — здесь заработная плата в среднем выросла на 56% и составила 79,75 тысячи рублей в месяц.

Больше других зарплаты в отрасли выросли у маркетологов (24% год к году) и у видеомонтажеров (11%). Исследователи отметили, что среди специалистов данной сферы высока неравномерность распределения зарплат, а также зависимость величины выплат от формы занятости.

На второй строчке оказалась сфера гостиничного бизнеса, средняя зарплата здесь выросла на 46% и достигла отметки в 85 тысяч рублей в месяц. Причиной роста выплат в сервисе посчитали развитие российского внутреннего туризма.

Третье место осталось за отраслью траспортного машиностроения, здесь выплаты увеличись в среднем на 43% и превысли 130 тысяч рублей. У отдельных специальностей (гальваники и аппаратчики, занимающиеся технологическими процессами в обработке металлов) зарплаты выросли еще сильнее — на 52% и 48% соответственно.