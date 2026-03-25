Россияне назвали размер желаемой зарплаты

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян, чтобы выяснить, какой ежемесячный уровень дохода они хотели бы иметь в 2026 году. Результаты исследования публикует РИА «Новости».

Опрос проводился среди более 1,5 тысяч человек по всей России. Результаты показали, что в среднем россияне рассчитывают зарабатывать по 180 319 рублей в месяц. При этом наиболее популярным вариантом ответа стала зарплата в 100 тысяч рублей, которую выбрали 35,1% респондентов. Еще 17,5% назвали желаемым доходом 150 тысяч рублей, а 19,6% — 200 тысяч рублей.

Заработок выше этих значений хотели бы получать 22,7% участников опроса. Причем почти половина из них (10,3%) рассчитывают на доход свыше 400 тысяч рублей в месяц. В то же время лишь около 5% опрошенных заявили, что были бы довольны зарплатой на уровне 50 тысяч рублей.

«Интересно, что для большинства работающих россиян (54,9%) желаемая зарплата кажется вполне достижимой», — подчеркнули авторы исследования.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Они также выяснили, что подавляющее большинство опрошенных россиян (94,2%) предпринимают дополнительные действия для увеличения заработка. Так, 35,4% опрошенных ищут подработку, 20,9% стараются брать на себя больше задач на основной работе. Еще 17% находятся в поиске новой работы, а 16,3% инвестируют в образование и повышение квалификации.

«Наконец, 4,6% формируют капитал для того, чтобы получать пассивный доход», — заключили аналитики.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Ранее РИА «Новости» провело исследование и выяснило, что самые высокие зарплаты в России по итогам 2025 года получают работники нефтегазовой отрасли в Сахалинской области. Отмечалось, что среднемесячная зарплата там достигла 328 тысяч рублей. Это максимальный показатель среди всех регионов и отраслей.

На втором месте оказалась Москва, где наиболее высокие доходы получают сотрудники финансовой сферы (в среднем по 310 тысяч рублей в месяц). Также высокие зарплаты были зафиксированы в химической промышленности Амурской области (286 тысяч рублей).