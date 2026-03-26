Пропал осужденный за сожжение Корана и избитый сыном Кадырова Никита Журавель

Адвокат Андрей Сабинин и родственники Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана, а затем за «госизмену», обратились к журналистке и члену СПЧ Еве Меркачевой с письмом, в котором они сообщили, что Журавель пропал во время этапирования.

В обращении сказано, что последнее письмо близкие получили 24 декабря из Ульяновска. Им также известно, что Журавель был этапирован в колонию в последней декаде декабря. «С этого момента и до сегодняшнего дня ни близким, ни адвокату местонахождение и судьба Журавеля Н.С. неизвестны. Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более, что нет никаких доказательств, что он жив», — написал адвокат.

Он попросил о содействии в поисках Журавеля и добавил, что во время нахождения в СИЗО в 2024 и 2025 годах фигуранта лишили права на длительные свидания с родителями. Даже после рассмотрения его дела в Верховном суде эта ситуация не изменилась.

Меркачева написала в своем канале, что, по ее мнению, Журавель жив, и напомнила, что колония обязана сообщать о прибытии осужденных их родственникам в течение 10 дней. Это же должны делать сотрудники СИЗО перед этапированием, если осужденный дал согласие и указал, кому из родственников надо сообщить о его местонахождении.

«А если не указал не по своей вине? Отсутствие вестей от осужденных, этапированных в колонию, — больная тема. Предлагаю ввести систему оповещения родственников через “Госуслуги”, по смс», — написала Меркачева. Она также предложила, чтобы согласие об оповещениях родственников осужденные давали в зале суда.

Никиту Журавеля задержали весной 2023 года. На тот момент ему было 19 лет, он учился в социально-педагогическом университете. В августе его избил Адам Кадыров в следственном изоляторе. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с избиением. В феврале 2024 года Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии за сожжение Корана, а осенью обвинили в «госизмене», поскольку он якобы «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». В ноябре его приговорили к 13,5 годам колонии.