В Волгограде из-за видео с сожжением Корана задержали 19-летнего курьера. Его дело передали в Чечню

В Волгограде задержали 19-летнего курьера Никиту Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана. Об этом сообщается на сайте СК. На юношу завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК). В телеграм-канале СК сообщается, что расследование будет проводиться в Чечне.

По версии следствия, 19 мая Журавель находился в районе Соборной мечети на Поворинской улице в Волгограде. Там он сжег Коран и снял это на видео. На допросе юноша рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, и что за акцию ему обещали заплатить 10 тысяч рублей. Также он дал показания о том, что снимал на видео военные объекты, говорится на сайте СК.

На 11-секундном ролике, который распространился в телеграм-каналах, видно, как на фоне мечети автор держит в руке открытый Коран с горящими страницами. В Следственном комитете утверждают, что видео было опубликовано на портале, подконтрольном ВСУ. При этом первые упоминания ролика появились в телеграм-канале «Утро Дагестан» 19 мая.

ТАСС опубликовал видео задержания Журавеля. На ролике видно, как полицейские останавливают молодого человека с розовым коробом службы доставки «Самокат». Затем его затаскивают в микроавтобус. После этого появляется кадр, на котором юноша лежит лицом в пол и говорит, что его задержали за съемку истребителей. Затем он добавляет, что сжег Коран. После этого юноша говорит, что «приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года». Его лицо при этом заблюрено. Во время записи видео задержанный один раз запинается.

Никита Журавель родился в 2004 году в Севастополе, пишет издание V1.ru. Он учился в Волгоградском социально-педагогическом университете. У него дома прошел обыск.



Источники: СК (2), «Утро Дагестан», ТАСС, V1.ru

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.