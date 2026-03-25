Сын Кадырова выступил с речью впервые после слухов о ДТП

2 минуты чтения 23:46 | Обновлено: 23:49
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с силовиками региона. Он также опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, на котором его младший сын Адам докладывает о результатах работы Совета безопасности.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, благодаря вашему постоянному вниманию и поддержке работа Совета безопасности организована системно и эффективно. Во время священного месяца Рамадан, была проделана работа по недопущению роста цен на социально значимые продукты», — зачитал с листа Адам Кадыров.

Это первое официальное мероприятие с участием Кадырова-младшего после того, как он мог попасть в аварию в центре столицы Чечни, городе Грозный.

Кортеж Адама Кадырова попал в ДТП 16 января 2026 года, эту информацию в том числе подтвердило издание «Кавказ.Реалии». В результате столкновения якобы погиб водитель машины, в которую врезался головной автомобиль. При этом сын главы Чечни попал в больницу.

Позже из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого предположительно находился Кадыров-младший. Вслед за ним в Москву направился самолет, на котором, согласно утечкам, летал Рамзан Кадыров.

Как сообщала «Новая газета Европа», Адам после аварии лишился селезенки, получил травму челюсти. Журналисты утверждали, что врачи прописали Кадырову-младшему строгую диету сроком на полгода. Ему придется отказаться от мяса с высоким содержанием жиров, а также от острой и соленой еды. Единственная серьезная травма, которую, вероятно, получил Адам Кадыров —  повреждение зрительного нерва.

Впервые Кадыров высказался о возможной автомобильной аварии, в которую якобы попал его младший сын Адам, 9 февраля 2026 года. Он назвал информацию о ДТП в центре Грозного «вбросом» и добавил, что при помощи искусственного интеллекта «можно обмануть любого человека».

Фото:Kadyrov_95 / Telegram

