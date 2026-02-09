Кадыров прокомментировал сообщения об аварии с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые высказался о возможной автомобильной аварии, в которую якобы попал его младший сын Адам. Кадыров-старший в своем телеграм-канале назвал информацию о ДТП в центре Грозного «вбросом».

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека… Откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — заявил Кадыров во время встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым.

Глава Чечни добавил, что борьба с фейками остается особенно актуальной для региона. Все из-за того, что недостоверная информация, касающаяся Чечни, якобы всегда «по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере».

О возможной аварии с участием Адама Кадырова стало известно 16 января 2026 года. Первым о ДТП в Грозном написал местный оппозиционный телеграм-канал «Niyso». Затем информацию подтвердило издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на двух источников.

По данным издания, 18-летний сын главы Чечни сам находился за рулем автомобиля и ехал впереди правительственного кортежа. Машина якобы двигалась с огромной скоростью, и в какой-то момент Адам не справился с управлением.

В тот же день появились и первые сообщения о перекрытии дорог в центре города и вокруг больницы «Республиканская клиническая больница имени Кадырова», в которую предположительно доставили Адама.

Позже из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого предположительно находился Кадыров-младший. Вслед за ним в Москву направился самолет, на котором, согласно утечкам, летал Рамзан Кадыров.