Экономика

Российская экономика перешла к падению

2 минуты чтения 17:05 | Обновлено: 17:07

Российская экономика в январе показала первое годовое снижение за три года. ВВП сократился на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает «Интерфакс». Издание The Moscow Times обращает внимание, что это первое падение показателя в годовом выражении с марта 2023 года.

В Минэкономразвития объяснили январский спад календарными и погодными факторами. В этом месяце было на два рабочих дня меньше, чем в 2025-м, и, кроме того, были сильные морозы. По данным ведомства, прежде всего по этой причине выпуск в строительстве снизился на 16%. Для сравнения — в январе прошлого года, который был аномально теплым, строительная отрасль выросла на 6%.

Однако некоторые эксперты считают, что замедление экономической активности нельзя объяснить только этими причинами. Так, экономисты проекта «Твердые цифры» отмечают, что динамика экономики была слабой даже после корректировки данных на сезонные и календарные факторы. По их оценке, январское снижение оказалось более масштабным, чем декабрьский рост. Он, вероятно, был связан с особенностями статистического учета и не отражал реального ускорения экономики.

Аналитики также указывают на заметное охлаждение потребительского спроса. После декабрьского всплеска перед повышением НДС расходы населения в январе снизились сильнее, чем показывали оперативные индикаторы, включая данные контрольно-кассовой техники и «Сбериндекса».

Снижение активности в целом наблюдалось в большинстве отраслей экономики. В «Твердых цифрах» отмечают, что падение выпуска носило практически фронтальный характер, что может указывать на более широкое замедление экономической активности.

Эксперты проекта ранее сообщали о снижении промышленного производства. По их оценке, выпуск в январе сократился примерно на 2% по сравнению с предыдущим месяцем с поправкой на сезонность, а наиболее заметное падение произошло в обрабатывающей промышленности. При этом снижение произошло без падения в наиболее волатильных отраслях, таких как производство транспорта, металлических изделий, электроники и оптики.

