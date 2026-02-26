EN
Экономика

СМИ: власти признали замедление экономики из-за падения цен на нефть

2 минуты чтения 01:43 26 февраля

Министерство экономического развития России уже в апреле готовится снизить оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) примерно до 0,7–1%. Действующий прогноз роста на уровне 1,3% считают нереалистичным, пишет Bloomberg.

Замедление экономики, по данным издания, в том числе связано с низкими ценами на нефть. Из-за сокращения сырьевых доходов усиливается давление на государственный бюджет, который к тому же практически исчерпал возможности по сокращению расходов.

Bloomberg со ссылкой на источники в российском правительстве сообщает, что чиновники также могут снизить цену отсечения в бюджетном правиле до 45-50 долларов за баррель нефти. Цену отсечения в России используют как важное правило бюджетного механизма.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Если цена на нефть выше этого порога, то излишки от продажи направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а затем используются для покрытия дефицита бюджета, если цены на нефть падают ниже этого уровня. В сентябре 2025 года Минфин наметил постепенное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле с 60 долларов за баррель до 55 долларов за баррель к 2030 году.

Однако сейчас, как пишет Bloomberg, в Кремле исходят из того, что цена в 40 долларов за баррель сохранится на длительный период. Например, в середине февраля 2026 года российская нефть Urals при отгрузке из балтийских портов продавалась примерно по 42–44 доллара за баррель.

С начала войны в Украине, как отмечает Bloomberg, ликвидные активы ФНБ сократились примерно на 60% из-за того, что военные потребности России оказались выше предварительных ожиданий. К тому же с 2022 по 2025 года объем золота на балансе ФНБ сократился на 71%. По состоянию на 1 января 2026 года в фонде осталось 160,2 тонны золота на обезличенных металлических счетах в Банке России против 554,9 тонны по состоянию на май 2022 года.

