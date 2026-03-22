СМИ: выдавшего ордер на арест Путина прокурора оправдали по делу о домогательствах

Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, оправдали по делу о сексуализированных домогательствах. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

Коллегия из трех судей, которые были назначены Ассамблеей государств-участников Римского статута Международного уголовного суда, с декабря 2025 года изучала отчет Управления служб внутреннего надзора ООН (УСВН), касающийся обвинений против Хана.

Роль судей заключалась в том, чтобы на основе фактов, изложенных в отчете УВСН, предоставить руководящему органу МУС — бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута — независимую юридическую консультацию по поводу виновности или невиновности Карима Хана.

По словам источников Middle East Eye, судьи единогласно пришли к выводу, что выводы отчета УСВН «не подтверждают каких-либо нарушений или неисполнения обязанностей» со стороны прокурора МУС.

«Строго конфиденциальный» доклад коллегии 9 марта был представлен руководящему органу МУС. Документ, как утверждается, не будет обнародован. Если бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута согласится с выводами судей, дело должно быть закрыто.

Расследование в отношении прокурора началось в ноябре 2024 года. Две бывшие подчиненные обвинили Карима Хана в том, что он просил их работать из его дома, где садился рядом с ними на диван, прикасался, целовал и пытался уговорить заняться с ним сексом.

Сам прокурор отрицал эти обвинения и отказывался временно покинуть свой пост, несмотря на призывы коллег и правозащитников. В мае 2025 года он все же ушел в отпуск на время расследования.

Прокурор и его защитники настаивали, что обвинения были выдвинуты с целью дискредитировать Хана и оказать на него давление после того, как 2024 году МУС по его запросу выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Также Карим Хан известен тем, что в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины. Следственный комитет России возбудил дело против Хана и четверых одобривших ордер судей, а МВД объявило их в розыск.