СМИ: выдавшего ордер на арест Путина прокурора оправдали по делу о домогательствах

2 минуты чтения 17:41

Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, оправдали по делу о сексуализированных домогательствах. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

Коллегия из трех судей, которые были назначены Ассамблеей государств-участников Римского статута Международного уголовного суда, с декабря 2025 года изучала отчет Управления служб внутреннего надзора ООН (УСВН), касающийся обвинений против Хана.

Роль судей заключалась в том, чтобы на основе фактов, изложенных в отчете УВСН, предоставить руководящему органу МУС — бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута — независимую юридическую консультацию по поводу виновности или невиновности Карима Хана.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

По словам источников Middle East Eye, судьи единогласно пришли к выводу, что выводы отчета УСВН «не подтверждают каких-либо нарушений или неисполнения обязанностей» со стороны прокурора МУС.

«Строго конфиденциальный» доклад коллегии 9 марта был представлен руководящему органу МУС. Документ, как утверждается, не будет обнародован. Если бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута согласится с выводами судей, дело должно быть закрыто.

Расследование в отношении прокурора началось в ноябре 2024 года. Две бывшие подчиненные обвинили Карима Хана в том, что он просил их работать из его дома, где садился рядом с ними на диван, прикасался, целовал и пытался уговорить заняться с ним сексом.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Сам прокурор отрицал эти обвинения и отказывался временно покинуть свой пост, несмотря на призывы коллег и правозащитников. В мае 2025 года он все же ушел в отпуск на время расследования.

Прокурор и его защитники настаивали, что обвинения были выдвинуты с целью дискредитировать Хана и оказать на него давление после того, как 2024 году МУС по его запросу выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта по обвинению в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Также Карим Хан известен тем, что в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины. Следственный комитет России возбудил дело против Хана и четверых одобривших ордер судей, а МВД объявило их в розыск.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
