Студент заразился менингитом после поцелуя в клубе и чуть не умер

В Великобритании зафиксирована вспышка менингита, которая уже унесла жизни двух человек. Очагом заражения называют ночной клуб Chemistry в городе Кентербери. Именно там 19-летний студент Алекс Разас заразился серьезной бактериальной инфекцией после поцелуя с девушкой и чуть не умер, пишет газета The Telegraph.

Речь идет о штамме менингита (воспаления оболочек головного и спинного мозга), который относится к группе B и известен как MenB. ВОЗ описывает менингит как тяжелейшее заболевание, которое приводит к серьезным и долговременным проблемам со здоровьем или летальному исходу. Особую опасность представляет тот факт, что менингит могут распространять бессимптомные носители. Заболеть может человек любого возраста, однако чаще всего инфекция поражает младенцев, детей и молодых людей.

По данным Минздрава Великобритании на 19 марта, число подтвержденных случаев заболевания выросло до 27 случаев (+35% за сутки), погибли двое. Среди заболевших оказался 19-летний студент Университета Кента по имени Алекс Разас.

13 марта после смены в баре он отправился с друзьями в ночной клуб, где поцеловал девушку, имя которой не называется. Разас вспоминает, что спустя два дня он проснулся с сильной болью в горле.

«В течение дня у меня появлялось все больше и больше симптомов. Поднялась очень высокая температура. Мышцы по всему телу стали очень слабыми. Потом начала сильно болеть спина и шея — туда было очень больно прикасаться. И в целом мне стало очень плохо», — рассказывает студент.

Обеспокоенные друзья отвезли его в больницу Уильяма Харви в городе Ашфорд, где они оказались, как «в сцене из фильма». По их словам, больница была переполнена заболевшими студентами настолько, что попасть в приемное отделение Разас смог только спустя четыре часа.

«Там было полно людей, это было похоже на вспышку заболевания, как показывают в фильмах. Было очень страшно. В каждом коридоре находились толпы людей, которые выглядели почти как неживые. Нас было очень много. Во всех больницах — одни студенты», — рассказал друг Разаса 21-летний Алекс Уэйтс.

Его подруга, 19-летняя Луиза Иван, вспоминает, что к тому моменту состояние Разаса ухудшалась и она испугалась, что он может умереть, так и не дождавшись осмотра у врача.

«Он то приходил в себя, то отключался, почти не говорил, речь была невнятной. Я пыталась не дать ему уснуть, потому что очень боялась, что он просто закроет глаза и не очнется», — сказала она.

Но Разас дождался очереди. Врач провел ему сканирование мозга, которое показало там скопление жидкости. Молодого пациента положили в больницу, пролечили антибиотиками и спасли ему жизнь. Разаса выписали спустя четыре дня.