Умер актер Чак Норрис

Актер Чак Норрис, чемпион по боевым искусствам, ставший культовой звездой боевиков и исполнивший главную роль в популярном сериале «Уокер, техасский рейнджер», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили сообщает TMZ и Variety со ссылкой на семью актера.

По их данным, накануне Норриса госпитализировали на Гавайях, а в пятницу его семья опубликовала заявление, в котором говорилось, что он скончался тем же утром.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой. Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи», — говорится в сообщении.

Норрис родился в Оклахоме, в 1958 году он поступил на службу в ВВС в качестве военного полицейского. Во время службы на авиабазе Осан в Южной Корее Норрис впервые получил прозвище «Чак» и начал заниматься тансудо (вид боевых искусств). После демобилизации в 1962 году Норрис работал в аэрокосмической компании Northrop и открыл сеть школ карате. Среди его регалий в боевых искусствах были черный пояс по дзюдо, черный пояс третьей степени по бразильскому джиу-джитсу, черный пояс пятой степени по каратэ, черный пояс восьмой степени по тхэквондо, черный пояс девятой степени по тансудо и черный пояс 10-й степени по чункукдо.

Норрис дебютировал в кино в эпизодической роли без указания в титрах в культовом фильме Мэтта Хелма 1969 года «Команда разрушителей» с Дином Мартином в главной роли.

На демонстрации боевых искусств в Калифорнии Норрис познакомился с Брюсом Ли, с которым он вскоре сыграл в фильме «Путь дракона». Особую популярность актер приобрел в 1970-х и 1980-х годах, снявшись в фильмах «Отряд “Дельта”» и «Без вести пропавшие», «Хорошие парни ходят в черном», «Октагон», «Одинокий волк Маккуэйд», «Кодекс молчания» и «Идущий в огне».

В 2012 году Норрис присоединился к множеству других звезд боевиков в фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 2» после семилетнего перерыва в кинокарьере. Сериал «Уокер, техасский рейнджер» выходил на телевидении с 1993 по 2001 год.

