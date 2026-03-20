Моряк случайно раскрыл местоположение французского авианосца из-за любви к бегу

Пробежка моряка на борту корабля случайно обернулась потенциальной угрозой безопасности французского авианосца «Шарль де Голль», который следовал в восточную часть Средиземного моря на фоне нарастающего конфликта между США и Ираном. Как сообщает Le Monde, данные с его умных часов оказались в открытом доступе и позволили определить точное местоположение судна.

Утром 13 марта молодой офицер Национальных военно-морских сил Франции Артур (имя изменено) вышел на пробежку по палубе корабля. Спустя 35 минут его умные часы зафиксировали маршрут длиной около 7 километров. Запись тренировки автоматически загрузилась в его публичный профиль в фитнес-приложении Strava.

Эти данные, как отмечается, содержали геолокацию авианосца в конкретный момент времени. Хотя сам факт присутствия «Шарля де Голля» в регионе не был секретом, публикация маршрута фактически раскрыла его точные координаты, отмечает газета.

Флагман французского военно-морского флота является единственным действующим атомным авианосцем за пределами вооруженных сил США. Президент Франции Эммануэль Макрон направил его вместе с несколькими фрегатами в регион для защиты морских путей от возможных атак со стороны Ирана.

Выступая на борту авианосца за четыре дня до пробежки Артура, Макрон заявил, что Франция будет «защищать своих граждан, поддерживать союзников и друзей, которые подвергаются ударам».

«Ваше присутствие сегодня демонстрирует мощь Франции — державы баланса и мира», — сказал он.

Le Monde неоднократно предупреждала о рисках безопасности, связанных с публичными данными приложения Strava. Ранее с их помощью журналисты обнаружили конфиденциальную информацию о телохранителях мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа, Джо Байдена и Владимира Путина, а также раскрыли графики патрулирования французских атомных подводных лодок.