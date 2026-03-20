Авиакомпании приготовились к дефициту топлива из-за войны в Иране

Международные авиакомпании приступили к разработке планов на случай дефицита авиационного топлива, которое может возникнуть уже через несколько недель. Об этом пишет Financial Times.

Война на Ближнем Востоке поставила под угрозу поставки и вызвала резкий скачок цен на топливо. Согласно данным агентства ценообразования Argus Media на 18 марта, цены на авиационное топливо в Северо-Западной Европе достигли рекордного уровня в 1,7 тысячи долларов за тонну. Это почти в два раза выше стоимости до начала конфликта в Иране и выше предыдущего рекорда, установленного всего несколько дней назад.

На этом фоне авиакомпании обратились к поставщикам с вопросом о наличии топлива, на что те ответили, что не могут гарантировать стабильные поставки на следующие месяцы.

«Они сказали нам, что топливо есть на ближайшие три недели. Но никто на самом деле не говорит, например, что “через шесть недель проблем не будет“, потому что они не готовы это утверждать», — сказал генеральный директор EasyJet Кентон Джарвис.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

По этим причинам руководители авиакомпаний начали строить планы на случай дефицита топлива. Сейчас они рассматривают разные сценарии, вплоть до сокращения рейсов в отдельные регионы, если заправка самолетов станет затруднительной. Особенно уязвимыми оказались рейсы в Юго-Восточную Азию. Проблема в том, что хотя в некоторых странах Европы есть достаточные резервы, самолетам все равно нужно заправляться в местах назначения, и они не могут перевозить с собой топливо на обратный путь.

«Это самая серьезная проблема с поставками, какую мы когда либо видели», — заявил бывший генеральный директор British Airways, глава международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш.

При этом не все участники отрасли разделяют опасения по поводу возможного дефицита. Глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что авиакомпания, выполняющая рейсы исключительно внутри Европы, при текущих условиях не ожидает нехватки топлива в ближайшие два месяца.