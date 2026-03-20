Брошенная в туалете своим дедом внучка выжила и встретилась с родителями спустя почти 30 лет

Уроженка Китая, которую 28 лет назад еще младенцем бросил в туалете родной дед, выжила и во взрослом возрасте смогла найти своих биологических родителей. В марте она прилетела в Китай, где мать и отец, потерявшие надежду снова увидеть дочь, встретили ее банкетом и фейерверками. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Хун Янли родилась в сельской семье в Наньчане, провинция Цзянси. Для Ян Сяоин она была третьим ребенком, поэтому, когда свекор предложил забрать младенца «на время», чтобы женщина могла восстановиться, она согласилась. Это был последний раз, когда мать видела свою дочь в младенчестве.

Как выяснилось позже, мужчина, который был недоволен рождением девочки, а не мальчика в семье, увез внучку в соседнюю деревню и бросил в местном туалете. Вместе с ней он оставил 120 юаней (около 18 долларов), пакет детской смеси и записку с датой ее рождения.

Женщина, которая осталась без дочери, вспоминает, что после случившегося возненавидела свекра и не общалась с ним вплоть до самой его смерти. Отец Хун утверждает, что не смог обратиться в полицию и пожаловаться на отца, так как был скован сыновней почтительностью — это один из столпов конфуцианства, который подразумевает беспрекословное подчинение детей родителям.

«Я продолжал искать нашу младшую дочь, но никаких новостей так и не было», — сказал Сюй Лихун.

Их дочь выжила. Ей было всего два дня, когда ее плач из туалета услышал прохожий. Мужчина забрал ребенка и отвез в местный приют. Спустя год девочку удочерила семья из Нидерландов и забрала ее в свою страну. Газета отмечает, что все эти годы Хун росла в любви и заботе. Она получила высшее образование и впоследствие защитила степень PhD (доктора наук).

Многие годы Хун не покидала мысль о том, чтобы найти своих биологических родителей. В 2024 году китайские волонтеры помогли ей сдать образец крови в базу данных пропавших детей. Позже полиция смогла найти ее мать и отца, благодаря совпадению ДНК.

14 марта Хун вернулась в Наньчан, где состоялось «эмоциональное воссоединение» семьи. Биологические родители встретили дочь банкетом и фейерверками. Отмечается, что Хун не говорит по-китайски, но на время ее пребывания волонтеры помогали ей общаться с отцом и матерью. Этим летом они собираются навестить свою дочь в Нидерландах.