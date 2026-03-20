Брошенная в туалете своим дедом внучка выжила и встретилась с родителями спустя почти 30 лет

2 минуты чтения 10:34 | Обновлено: 10:35

Уроженка Китая, которую 28 лет назад еще младенцем бросил в туалете родной дед, выжила и во взрослом возрасте смогла найти своих биологических родителей. В марте она прилетела в Китай, где мать и отец, потерявшие надежду снова увидеть дочь, встретили ее банкетом и фейерверками. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Хун Янли родилась в сельской семье в Наньчане, провинция Цзянси. Для Ян Сяоин она была третьим ребенком, поэтому, когда свекор предложил забрать младенца «на время», чтобы женщина могла восстановиться, она согласилась. Это был последний раз, когда мать видела свою дочь в младенчестве.

Как выяснилось позже, мужчина, который был недоволен рождением девочки, а не мальчика в семье, увез внучку в соседнюю деревню и бросил в местном туалете. Вместе с ней он оставил 120 юаней (около 18 долларов), пакет детской смеси и записку с датой ее рождения.

Женщина, которая осталась без дочери, вспоминает, что после случившегося возненавидела свекра и не общалась с ним вплоть до самой его смерти. Отец Хун утверждает, что не смог обратиться в полицию и пожаловаться на отца, так как был скован сыновней почтительностью — это один из столпов конфуцианства, который подразумевает беспрекословное подчинение детей родителям.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

«Я продолжал искать нашу младшую дочь, но никаких новостей так и не было», — сказал Сюй Лихун.

Их дочь выжила. Ей было всего два дня, когда ее плач из туалета услышал прохожий. Мужчина забрал ребенка и отвез в местный приют. Спустя год девочку удочерила семья из Нидерландов и забрала ее в свою страну. Газета отмечает, что все эти годы Хун росла в любви и заботе. Она получила высшее образование и впоследствие защитила степень PhD (доктора наук).

Многие годы Хун не покидала мысль о том, чтобы найти своих биологических родителей. В 2024 году китайские волонтеры помогли ей сдать образец крови в базу данных пропавших детей. Позже полиция смогла найти ее мать и отца, благодаря совпадению ДНК.

14 марта Хун вернулась в Наньчан, где состоялось «эмоциональное воссоединение» семьи. Биологические родители встретили дочь банкетом и фейерверками. Отмечается, что Хун не говорит по-китайски, но на время ее пребывания волонтеры помогали ей общаться с отцом и матерью. Этим летом они собираются навестить свою дочь в Нидерландах.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали