Сбивший супругу насмерть олимпийский велогонщик опубликовал фотографию машины с подписью «настоящее оружие»

2 минуты чтения 13:56

Бывший олимпийский велогонщик Рохан Деннис из Австралии, который в 2023 году насмерть сбил свою супругу Мелиссу Хоскинс, опубликовал в соцсетях фотографию машины марки Porsche с подписью «настоящее оружие», за что подвергся массовой критике со стороны пользователей и правозащитников. Об этом пишет Би-би-си.

Речь о двух фотографиях, которые Деннис разместил на своей странице в Instagram. На одной из них запечатлен вымытый черный Porsche с подписью «What an absolute weapon» («Вот это настоящее оружие»). Сообщается, что это не тот автомобиль, из-за которого погибла его супруга.

Комиссар по правам пострадавших в Южной Австралии назвала публикацию спортсмена «глубоко оскорбительной» и заявила, что она демонстрирует «явное непонимание реальных последствий» его действий.

«Это также отражает глубокое неуважение к Мелиссе и ее семье, которые каждый день переживают последствия этой трагедии», — сообщила она.

Позже, как отмечает Би-би-си, Деннис опубликовал посты, в которых назвал своих детей «absolute weapons» (в разговорном английском — «очень крутые»), а также раскритиковал СМИ, которые обратились к нему за комментариями. 

Сообщается, что после гибели Хоскинс его аккаунт почти не обновлялся. Деннис, как сообщается, все еще лишен права управлять автомобилем.

В 2025 году суд в Австралии приговорил Денниса к 17 месяцам условно по делу о гибели его супруги, которая также была олимпийской велогонщицей. Суд пришел к выводу, что он не несет уголовной ответственности за ее смерть, однако пренебрег ее безопасностью, так как продолжил движение пока она находилась на капоте его автомобиля.

Согласно судебным документам, в день смерти Хоскинс между супругами произошла ссора. После этого Деннис вышел из дома и сел в свою машину, чтобы уехать, однако Хоскинс выбежала за ним, запрыгнула на капот, а затем держалась за дверь автомобиля. Несмотря на это, он продолжил движение, в результате чего женщина упала и оказалась под колесами. Ее доставили в больницу, где она позже умерла от полученных травм.

Мелисса Хоскинс была чемпионкой мира 2015 года в командной гонке преследования в составе сборной Австралии и дважды участвовала в Олимпийских играх. Ее смерть вызвала волну скорби и соболезнований по всему миру.

