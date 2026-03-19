Россиян заинтересовала эмиграция

Интерес россиян к теме эмиграции вновь растет. Такие выводы следуют из данных поисковых запросов, на которые обратила внимание «Верстка».

Согласно анализу Google Trends, в конце 2025 — начале 2026 года в России зафиксирован заметный рост интереса к запросам «как уехать из России» и «уехать из России». Это первый подобный подъем с момента частичной мобилизации, которую Владимир Путин объявил в сентябре 2022 года.

В период с 2023 до конца 2025 года пик поисковой активности по теме эмиграции пришелся на январь 2023 года. «Верстка» назвала это остаточным эффектом после мобилизации. Затем интерес постепенно снижался и достиг минимума в феврале 2025 года: если в январе 2023 года показатель составлял 100 баллов, то к этому моменту он снизился до 31.

После этого тренд развернулся. К январю 2026 года уровень интереса вырос до 75 баллов, а в марте — по предварительным данным — достиг 88 баллов, что указывает на устойчивый рост запросов, связанных с отъездом из страны.

При этом данные «Яндекса» демонстрируют менее выраженную динамику. По информации сервиса Yandex Wordstat, минимальное число запросов «уехать из России» было зафиксировано в сентябре 2025 года — около 44 тысяч. В последующие месяцы показатель постепенно увеличивался и к январю 2026 года достиг 59,9 тысячи. Для сравнения, в январе 2023 года таких запросов было почти 234 тысячи.

Это происходит на фоне усиливающихся в России ограничений интернета. Так, 16 марта эксперты, с которыми поговорил «Коммерсантъ», заявили о начале полной блокировки Telegram в стране. Вместе с этим выросло и число жалоб на работу сервиса.

Помимо этого, 6 марта в Москве начались проблемы с работой мобильного интернета. Позже, 13 марта, в российской столице заработали «белые списки» сайтов. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин рассказал, что жители Подмосковья могут столкнуться с «временными сложностями» при доступе к мобильной связи и интернету вслед за Москвой.