Россиян заинтересовала эмиграция

2 минуты чтения 14:59 | Обновлено: 15:27

Интерес россиян к теме эмиграции вновь растет. Такие выводы следуют из данных поисковых запросов, на которые обратила внимание «Верстка».

Согласно анализу Google Trends, в конце 2025 — начале 2026 года в России зафиксирован заметный рост интереса к запросам «как уехать из России» и «уехать из России». Это первый подобный подъем с момента частичной мобилизации, которую Владимир Путин объявил в сентябре 2022 года.

В период с 2023 до конца 2025 года пик поисковой активности по теме эмиграции пришелся на январь 2023 года. «Верстка» назвала это остаточным эффектом после мобилизации. Затем интерес постепенно снижался и достиг минимума в феврале 2025 года: если в январе 2023 года показатель составлял 100 баллов, то к этому моменту он снизился до 31.

После этого тренд развернулся. К январю 2026 года уровень интереса вырос до 75 баллов, а в марте — по предварительным данным — достиг 88 баллов, что указывает на устойчивый рост запросов, связанных с отъездом из страны.

При этом данные «Яндекса» демонстрируют менее выраженную динамику. По информации сервиса Yandex Wordstat, минимальное число запросов «уехать из России» было зафиксировано в сентябре 2025 года — около 44 тысяч. В последующие месяцы показатель постепенно увеличивался и к январю 2026 года достиг 59,9 тысячи. Для сравнения, в январе 2023 года таких запросов было почти 234 тысячи.

Это происходит на фоне усиливающихся в России ограничений интернета. Так, 16 марта эксперты, с которыми поговорил «Коммерсантъ», заявили о начале полной блокировки Telegram в стране. Вместе с этим выросло и число жалоб на работу сервиса.

Помимо этого, 6 марта в Москве начались проблемы с работой мобильного интернета. Позже, 13 марта, в российской столице заработали «белые списки» сайтов. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин рассказал, что жители Подмосковья могут столкнуться с «временными сложностями» при доступе к мобильной связи и интернету вслед за Москвой.

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали