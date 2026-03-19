Россиян предупредили о подорожании заграничных туров

2 минуты чтения 16:17

Стоимость зарубежных туров для россиян в 2026 году может увеличиться на 5–7% на фоне роста цен на нефть и авиационное топливо. Об этом сообщил соруководитель комитета по выездному туризму Российский союз туриндустрии и генеральный директор Fun & Sun Владимир Рубцов, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что стоимость авиабилетов будет расти. И, конечно же, в первую очередь это связано со стоимостью нефти и топлива. Я думаю, что стоимость перевозки подорожает до 10%. Влияние стоимости на туры составит порядка 5–7% в зависимости от направления», — отметил Рубцов.

По его словам, повышение цен затронет все массовые туристические направления, включая Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку: «Рост уже начинается, мы это уже отмечаем. Авиакомпании пересматривает свою стоимость по международным авиаперевозкам с учетом роста цен на топливо, и, соответственно, мы это увидим уже в ближайшие недели».

Ранее, 19 марта, курс доллара превысил 87 рублей, а евро подорожал до 97 рублей. Вместе с этим также выросли цены на нефть и природный газ. Это произошло после удара Ирана по крупному заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре.

После атаки президент США Дональд Трамп заявил, что в случае дальнейших действий Тегерана против Катара американские силы готовы нанести ответный удар по иранскому газовому месторождению «Южный Парс».

По данным Международного энергетического агентства, крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Северный и Южный Парс содержит более 50 триллионов кубометров природного газа и около 50 миллиардов баррелей газового конденсата. Общая площадь месторождения составляет 9700 квадратных километров, примерно треть из которых находится в территориальных водах Ирана.

