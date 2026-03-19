Экономика

Доллар резко вырос

2 минуты чтения 11:51 | Обновлено: 12:02

Курс доллара по отношению к рублю резко подскочил на международном рынке Forex, следует из данных портала Investing.com. Максимальное значение за 19 марта составило 87,4447 рубля.

Внебиржевой курс евро также взлетел до 97,5 рубля. Также подскочили цены на нефть (до 114 долларов за баррель марки Brent). При этом российский Центробанк установил курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 рубля, а курс евро — 94,6663. На момент написания новости доллар на рынке Forex торговался на уровне 86 рублей, а евро остался на уровне 97,5 рубля.

Согласно статистике Investing.com, курс доллара непрерывно растет с конца февраля этого года. В конце января он упал до минимума с марта 2022 года. Тогда произошло самое резкое падение курса за четыре дня с момента введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин против десятков стран в апреле прошлого года.

Экономика12 минут чтения

В марте доллар перешагнул январскую отметку в 80 рублей, а до этого некоторое время торговался на уровне 76-78 рублей. Накануне сообщалось, что «правильным» курсом доллара в Госдуме сочли доллар по 100 рублей. Такое мнение высказал заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«В течение месяца, конечно, ни одна из валют не достигнет психологической отметки 100 рублей. В целом 100 рублей можно ожидать как от евро, так и от доллара к концу года. Но на это будет достаточно сильно влиять международная конъюнктура, хотя, отмечу, не сразу», — заявил депутат.

Кроме того, бывший зампред Центробанка Олег Вьюгин рассказал, что падение рубля в будущем приведет к серьезной инфляции, однако он отметил, что для этого курс должен упасть на 20%, а рост цен в стране также будет зависеть от состояния экономики.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
