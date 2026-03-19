Доллар резко вырос

Курс доллара по отношению к рублю резко подскочил на международном рынке Forex, следует из данных портала Investing.com. Максимальное значение за 19 марта составило 87,4447 рубля.

Внебиржевой курс евро также взлетел до 97,5 рубля. Также подскочили цены на нефть (до 114 долларов за баррель марки Brent). При этом российский Центробанк установил курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 рубля, а курс евро — 94,6663. На момент написания новости доллар на рынке Forex торговался на уровне 86 рублей, а евро остался на уровне 97,5 рубля.

Согласно статистике Investing.com, курс доллара непрерывно растет с конца февраля этого года. В конце января он упал до минимума с марта 2022 года. Тогда произошло самое резкое падение курса за четыре дня с момента введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин против десятков стран в апреле прошлого года.

В марте доллар перешагнул январскую отметку в 80 рублей, а до этого некоторое время торговался на уровне 76-78 рублей. Накануне сообщалось, что «правильным» курсом доллара в Госдуме сочли доллар по 100 рублей. Такое мнение высказал заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«В течение месяца, конечно, ни одна из валют не достигнет психологической отметки 100 рублей. В целом 100 рублей можно ожидать как от евро, так и от доллара к концу года. Но на это будет достаточно сильно влиять международная конъюнктура, хотя, отмечу, не сразу», — заявил депутат.

Кроме того, бывший зампред Центробанка Олег Вьюгин рассказал, что падение рубля в будущем приведет к серьезной инфляции, однако он отметил, что для этого курс должен упасть на 20%, а рост цен в стране также будет зависеть от состояния экономики.