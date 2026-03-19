Трамп пригрозил уничтожить крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение

2 минуты чтения 10:29

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить расположенное в Иране крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Южный Парс, если Тегеран вновь нанесет удар по Катару. Об этом глава Белого дома написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Поводом для новых угроз стал иранский удар по катарскому заводу по производству СПГ в Рас-Лаффане, который, в свою очередь, стал ответом Ирана на удар Израиля по Южному Парсу.

«Израиль, разгневанный тем, что произошло на Ближнем Востоке, яростно напал на крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть. Соединенные Штаты ничего не знали об этом конкретном нападении, а страна Катар никоим образом не была вовлечена в него и не имела ни малейшего представления о том, что это произойдет. К сожалению, Иран <…> неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского завода по производству СПГ», — написал Трамп.

При этом он заверил, что, если Иран больше не станет бить «очень невинному в данном случае Катару», то Израиль больше не будет атаковать Южный Парс. В противном случае Трамп пообещал «с помощью Израиля или без» взорвать месторождение «с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел». 

В заключение Трамп подчеркнул, что не хочет отдавать этот приказ об ударе по Южному Парсу, который грозит Ирану новыми разрушениями и долгосрочными последствиями. «Но если катарский завод СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю», — написал он.

По данным Международного энергетического агентства, крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Северный и Южный Парс содержит более 50 триллионов кубометров природного газа и около 50 миллиардов баррелей газового конденсата. Общая площадь месторождения составляет 9700 квадратных километров, примерно треть из которых находится в территориальных водах Ирана.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
