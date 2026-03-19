Луи Вюиттона поймали на систематических нелегальных пересечениях границы

Журналисты канадской телевизионной сети CTV сняли репортаж о систематически нарушающем государственную границу Канады и США коте — его зовут Луи Вюиттон, как и знаменитого дизайнера.

Луи вместе со своей хозяйкой живут в южной части города Сарри — здесь Канаду и США разделяет лишь автомобильная дорога. В этом месте висят предупредительные таблички о недопустимости пересечения границы, это требование соблюдают все — кроме кота.

В репортаже видно, что неподалеку от границы дежурят сотрудники погранично-таможенной службы США. Арестовывать кота они пока не собираются.

Журналисты отмечают, что Луи стал «легендой» для местных жителей и уже успел превратиться в звезду соцсетей. Он также получил прозвище «канадский кот, перепрыгивающий границу» — на канадско-американской границе в этом месте отсутствуют заборы или бетонные блоки, со стороны США присутствует лишь неглубокая канава.

Луи Вьюиттон нарушает границу несколько раз каждый день, не обращая внимания на принятые людьми законы. Журналисты отмечают, что кот оказался хорошим хищником и часто проносит через границу «контрабанду», оставляя ее у порога дома. Хозяйка Луи заявила, что он вряд ли декларирует переносимое через границу у таможенных служб.

Один из местных жителей предположил, что кот не посещает сотрудников таможни из-за того, что у него нет паспорта. При этом CTV удалось выяснить, что кот родился 1 июля в День Канады — скоро ему исполнится шесть лет.

Взять «интервью» у нарушителя границы у журналистов не вышло — Луи убежал от съемочной группы вдоль границы со стороны США. Пересекать границу и проверять, получится ли избежать внимания сотрудников погранично-таможенной службы США и у них, съемочная бригада CTV не решилась