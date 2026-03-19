Россия не может избавиться от накопленных индийских рупий

Резервный банк Индии ищет способы, которые позволят России использовать накопленные резервы в рупиях, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского центрального банка.

Регулятор изучает, как российские компании могли бы потратить эти средства на инвестиции в Индии, заявил главный управляющий департамента валютных операций Резервного банка страны Сентил Кумар.

«Мы стараемся действовать гибко. Несколько российских банков подталкивают нас к активным действиям», — отметил он.

Сейчас Индия разрешает России инвестировать рупии в местный фондовый рынок с рядом ограничений. «Я должен сказать, что россияне хорошо осведомлены о регулировании — возможно, даже лучше нас. Они постоянно указывают нам на множество доступных способов использования индийской рупии», — добавил Кумар.

После начала войны в Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Она приобретала сырье со значительными скидками на фоне отказа ряда стран от поставок из России. Часть расчетов велась в рупиях, в результате чего Москва накопила значительные объемы индийской валюты. Однако использование этих средств в экономике Южной Азии оказалось затруднительным, отметило Bloomberg.

В начале февраля Индия согласилась сократить закупки российской нефти из-за давления со стороны США. Взамен Дональд Трамп отменил 25-процентные пошлины в адрес страны. После этого, по данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы перестали закупать российскую нефть, поставки которой должны были произвести в апреле.

После начала войны США и Израиля против Ирана и роста цен на топливо американский Минфин на 30 дней смягчил санкционные ограничения и разрешили Индии покупать уже добытую российскую нефть, находящуюся на танкерах.