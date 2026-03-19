Россия не может избавиться от накопленных индийских рупий

2 минуты чтения 19:51

Резервный банк Индии ищет способы, которые позволят России использовать накопленные резервы в рупиях, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского центрального банка.

Регулятор изучает, как российские компании могли бы потратить эти средства на инвестиции в Индии, заявил главный управляющий департамента валютных операций Резервного банка страны Сентил Кумар.

«Мы стараемся действовать гибко. Несколько российских банков подталкивают нас к активным действиям», — отметил он.

Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Сейчас Индия разрешает России инвестировать рупии в местный фондовый рынок с рядом ограничений. «Я должен сказать, что россияне хорошо осведомлены о регулировании — возможно, даже лучше нас. Они постоянно указывают нам на множество доступных способов использования индийской рупии», — добавил Кумар.

После начала войны в Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Она приобретала сырье со значительными скидками на фоне отказа ряда стран от поставок из России. Часть расчетов велась в рупиях, в результате чего Москва накопила значительные объемы индийской валюты. Однако использование этих средств в экономике Южной Азии оказалось затруднительным, отметило Bloomberg.

В начале февраля Индия согласилась сократить закупки российской нефти из-за давления со стороны США. Взамен Дональд Трамп отменил 25-процентные пошлины в адрес страны. После этого, по данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы перестали закупать российскую нефть, поставки которой должны были произвести в апреле.

Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

После начала войны США и Израиля против Ирана и роста цен на топливо американский Минфин на 30 дней смягчил санкционные ограничения и разрешили Индии покупать уже добытую российскую нефть, находящуюся на танкерах.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
