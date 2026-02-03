Индия согласилась прекратить закупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и после этого сообщил на своей странице в Truth Social, что Индия согласилась отказаться от закупок российской нефти. Вместо нее страна будет покупать нефть у США и, возможно, Венесуэлы, добавил американский президент.

В своем посте Трамп назвал Моди «одним из лучших друзей» и заявил, что отказ Индии от российской нефти поможет остановить войну в Украине. Взамен на отказ от закупок российской нефти президент США пообещал снизить торговые пошлины против Индии с 25% до 18%. При этом от Индии он потребовал снизить торговые пошлины в отношении США до нуля.

«Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые действуют, чего нельзя сказать о большинстве», — заключил Трамп.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

В то же время американский аналитик Майкл Кугельман усомнился в том, что Индия действительно откажется от российской нефти. «На самом деле мы не знаем многих ключевых аспектов этой сделки. Я имею в виду, что президент Трамп заявил, что Индия, по сути, решила прекратить многие действия, что, честно говоря, звучит несколько неправдоподобно», — утверждает Кугельман. В то же время он отметил, что в последнее время Индия стала импортировать меньше российской нефти.

Сообщения о том, что Индия сокращает закупки нефти у России, регулярно появляются в СМИ. Так, в конце января министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури заявил, что Индия уменьшила объемы импорта российской нефти на 28%. В конце декабря и в ноябре сообщалось, что поставки рухнули до минимума за три года.