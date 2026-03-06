EN
Экономика

США разрешили Индии покупать российскую нефть

2 минуты чтения 09:38

Министерство финансов США выдало Индии разрешение на покупку российской нефти. Лицензия будет действовать 30 дней, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление американского министра финансов Скотта Бессента, опубликованное им в соцсети X.

Он уточнил, что разрешение касается только той нефти, которая уже была добыта, погружена на танкеры и находится в море.

«Чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», — цитирует Бессента издание.

Американский министр также добавил, что такое послабление не принесет значительной финансовой выгоды бюджету России. Он также отметил, что Вашингтон рассчитывает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.

Накануне Bloomberg со ссылкой на данные компаний Kpler и Vortexa сообщил, что Индия возобновила закупки российской нефти. По данным агентства, два танкера должны разгрузиться в индийских портах уже на этой неделе.

Индия зависит от импортной нефти на 80%, рассказала «Ведомостям» руководитель направления по исследованиям Индии в Московской школе управления «Сколково» Лидия Кулик. 

По ее словам, до 2022 года основными поставщиками сырья в страну были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Россия резко увеличила поставки нефти в страну с 2021 года и ее доля в итоге достигала 35–40% потребления. В 2025 году доля российской нефти составила 30–35%.

