США разрешили Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США выдало Индии разрешение на покупку российской нефти. Лицензия будет действовать 30 дней, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление американского министра финансов Скотта Бессента, опубликованное им в соцсети X.

Он уточнил, что разрешение касается только той нефти, которая уже была добыта, погружена на танкеры и находится в море.

«Чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», — цитирует Бессента издание.

Американский министр также добавил, что такое послабление не принесет значительной финансовой выгоды бюджету России. Он также отметил, что Вашингтон рассчитывает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.

Накануне Bloomberg со ссылкой на данные компаний Kpler и Vortexa сообщил, что Индия возобновила закупки российской нефти. По данным агентства, два танкера должны разгрузиться в индийских портах уже на этой неделе.

Индия зависит от импортной нефти на 80%, рассказала «Ведомостям» руководитель направления по исследованиям Индии в Московской школе управления «Сколково» Лидия Кулик.

По ее словам, до 2022 года основными поставщиками сырья в страну были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Россия резко увеличила поставки нефти в страну с 2021 года и ее доля в итоге достигала 35–40% потребления. В 2025 году доля российской нефти составила 30–35%.