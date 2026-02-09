СМИ: заводы Индии перестали покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии перестали закупать российскую нефть, поставки которой должны были произвести в апреле, и, вероятно, будут избегать подобных сделок в течение долгого времени в будущем. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

По словам одного из трейдеров, заводы Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries отказались от закупок российской нефти в марте и апреле. В то же время другие источники утверждают, что эти НПЗ все еще планируют поставки российской нефти в марте, тогда как большинство других заводов отказались от поставок.

По данным агентства, такой шаг может помочь индийским властям заключить торговое соглашение с США, к которому стороны приблизились в минувшую пятницу, объявив о рамочном соглашении. Оно, как ожидается, будет доработано к марту этого года и позволит снизить размер пошлин и укрепить экономическое сотрудничество между странами.

Источники Reuters также сообщили, что индийские НПЗ могут изменить свои планы и разместить заказы на российскую нефть только в том случае, если получат рекомендацию от правительства. Отмечается, что одним из главных покупателей российской нефти в Индии является частная компания Nayara, которой могут разрешить и дальше закупать нефть в России, поскольку другие НПЗ уже сократили объемы закупок. В то же время Reuters пишет, что в апреле Nayara тоже не планирует импортировать российскую нефть из-за планового технического обслуживания.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил после встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, что Индия согласилась отказаться от российской нефти. Позже он объявил об отмене 25-процентных пошлин в адрес Индии, которые его администрация ранее ввела из-за импорта нефти из России.