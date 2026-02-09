EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: заводы Индии перестали покупать российскую нефть

2 минуты чтения 08:04

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии перестали закупать российскую нефть, поставки которой должны были произвести в апреле, и, вероятно, будут избегать подобных сделок в течение долгого времени в будущем. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

По словам одного из трейдеров, заводы Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries отказались от закупок российской нефти в марте и апреле. В то же время другие источники утверждают, что эти НПЗ все еще планируют поставки российской нефти в марте, тогда как большинство других заводов отказались от поставок.

По данным агентства, такой шаг может помочь индийским властям заключить торговое соглашение с США, к которому стороны приблизились в минувшую пятницу, объявив о рамочном соглашении. Оно, как ожидается, будет доработано к марту этого года и позволит снизить размер пошлин и укрепить экономическое сотрудничество между странами.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество7 минут чтения

Источники Reuters также сообщили, что индийские НПЗ могут изменить свои планы и разместить заказы на российскую нефть только в том случае, если получат рекомендацию от правительства. Отмечается, что одним из главных покупателей российской нефти в Индии является частная компания Nayara, которой могут разрешить и дальше закупать нефть в России, поскольку другие НПЗ уже сократили объемы закупок. В то же время Reuters пишет, что в апреле Nayara тоже не планирует импортировать российскую нефть из-за планового технического обслуживания.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил после встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, что Индия согласилась отказаться от российской нефти. Позже он объявил об отмене 25-процентных пошлин в адрес Индии, которые его администрация ранее ввела из-за импорта нефти из России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»