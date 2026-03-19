Тюменцев обвинили в похищении 20 человек для рабского труда

Суд в Тюмени арестовал шестерых жителей города по обвинению в похищении людей группой лиц в корыстных целях. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с 2018 по февраль 2026 года обвиняемые похитили не менее 20 человек и принудили их работать на стройках в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Фигуранты, как утверждается, выслеживали бездомных граждан, людей, злоупотребляющих алкоголем, и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Их обманом заманивали в арендованные квартиры в Тюмени, где удерживали, применяя насилие и угрозы.

Затем, по версии Следственного комитета, похищенных вывозили на стройки в Югру и на Ямал, где использовали их труд принудительно. Все потерпевшие оказались жителями Тюменской области. Сейчас они на свободе.

Преступную деятельность удалось пресечь благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета, а также региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии, говорится в сообщении. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и выявлять других возможных соучастников и жертв преступной группы.

Ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что ранее судимый 43-летний житель Смоленска похитил девятилетнюю девочку по имени Саша Фоменкова и спрятал ее в квартире своей сожительницы. Последняя, по словам собеседника агентства, не знала, что в ее квартире находится ребенок.

Мужчину задержали в рамках уголовного дела о похищении человека. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot заявил, что задержанным оказался 43-летний Сергей Грищенков, который вовлекал свою сожительницу Наталью в сомнительные схемы. Как утверждается, Грищенков представил похищенную девочку Наталье как свою племянницу.

Мать пострадавшей девочки рассказала Shot, что похититель полгода выслеживал Сашу, прогуливаясь вокруг их дома. Позже РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что сожительницу подозреваемого в похищении девочки задержали.