Россиянин похитил девочку и спрятал ее в квартире партнерши

В Смоленске 43-летний местный житель похитил девятилетнюю Сашу Фоменкову и спрятал ее в квартире своей сожительницы. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах региона.

«Он держал девочку в квартире своей сожительницы, но она не знала о похищении», — рассказал неназванный собеседник агентства.

РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру и Следственный комитет пишет, что девятилетняя девочка пропала 24 февраля. По их информации, ребенок пошел выгуливать той-терьера около 08:00 мск и не вернулся, собака пришла домой одна.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Вечером 26 февраля региональное управление СК отчиталось о том, что пропавшую девочку нашли в квартире дома 68 по улице Маршала Еременко в Смоленске. Вместе с ней в квартире находился ранее судимый 43-летний россиянин и его сожительница.

«Действия подозреваемого следственными органами СК России по Смоленской области квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека). В рамках следствия отрабатывались различные версии исчезновения ребенка, в том числе о причастности к совершенному преступлению водителя автомобиля, который был зафиксирован на камере видеонаблюдения в районе, где пропала девочка», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Мужчину задержали. Сейчас, по информации СК, с его участием проводятся следственные действия.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что задержанным оказался 43-летний Сергей Грищенков, который последние шесть лет вовлекал свою сожительницу Наталью в сомнительные схемы. Сообщается, что 24 февраля Грищенков привел Сашу домой к Наталье и представил ее как свою племянницу.

Мать пострадавшей девочки рассказала Shot, что похититель полгода выслеживал Сашу, прогуливаясь вокруг их дома.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что сожительницу подозреваемого в похищении девочки задержали.