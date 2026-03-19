Американо с вареными в детской моче яйцами начал набирать популярность в Китае

На востоке Китая набирает популярность необычный кофейный напиток, в который добавляют яйца, сваренные в детской моче. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Обновленное меню с этим напитком ранее представила кофейня, расположенная в городе Дунъян в провинции Чжэцзян. Для его приготовления сотрудники заведения отваривают яйца в детской моче, а затем обжаривают их для хруста и кладут поверх американо. Стоимость этого напитка составляет 28 юаней (около 350 рублей).

Руководство заведения утверждает, что напиток моментально обрел популярность. Так, по выходным кофейня продавала примерно по 100 чашек американо с яйцами. Создатель необычного кофейного напитка утверждает, что он якобы помогает избежать сонливости весной и защищает от теплового удара летом.

История приготовления яиц в детской моче уходит корнями в эпоху династии Сун (960–1279 гг.). Согласно местной легенде, один из военачальников потребовал от пожилого мужчины приготовить ему яйца. Тот согласился, однако обнаружил, что посуда, где они находились была заполнена детской мочой. Генерал пришел в ярость, однако пожилой мужчина успокоил его тем, что яйца, приготовленные в детской моче, могут избавить от боли в ногах на целый год.

Со временем это блюдо стало региональным деликатесом, а в 2008 году даже было включено в список нематериального культурного наследия города Дунъян. Обязательным условием для его приготовления является моча мальчика, не достигшего 10-летнего возраста.

Тем не менее, медики предупреждают, что подобные продукты не только не приносят пользы, но и могут быть опасны для здоровья.

«Моча — это отход жизнедеятельности человека, в ней нет ничего полезного для нас», — подчеркнул нефролог из Центральной муниципальной больницы города Цзиньхуа Хуан Цзянь. При этом он отметил, что уважает местную традицию Дунъяна.

После того как новость о необычном напитке распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс, кофейня приняла решение убрать его из меню, добавляет South China Morning Post.