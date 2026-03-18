Власти ОАЭ озаботились удержанием в стране богатых иностранцев

2 минуты чтения 11:16

После начала войны в Иране власти Объединенных Арабских Эмиратов столкнулись с новой проблемой — иранские удары по городам в ОАЭ, включая Дубай, привели к отъезду из страны состоятельных иностранцев, пишет газета Financial Times.

«Недавние события уже нанесли ущерб привлекательности Дубая как города с точки зрения безопасности и защищенности. Для экономики и имиджа города крайне важно удержать этих экспатов», — рассказала Эльза Литлвуд, партнер по налоговому праву в компании BDO, которая занимается консультированием состоятельных мигрантов.

Юрист предупредила, что согласно действующим правилам, уехавшие из ОАЭ британцы потеряют там налоговый статус, из за чего будут вынуждены платить дополнительные налоги в Великобритании. «Это огромный риск для Дубая», — подчеркнула она.

В сложившейся ситуации власти ОАЭ ищут способы удержать или стимулировать вернуться уже покинувших страну состоятельных иностранцев. Источники издания рассказали, что одной из возможных мер может стать сохранение за покинувшими страну экспатами налогового статуса.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Правительство ОАЭ будет реагировать на ситуацию по мере необходимости, принимая во внимание сбои в поездках в каждом конкретном случае», — сообщил  старший партнер дубайской юридической фирмы BSA Law Майкл Кортбави.

Сейчас стать налоговым резидентом ОАЭ могут иностранцы, которые провели в стране 183 дня подряд, либо 90 дней, если у них там есть работа и постоянное место жительства.

Главное преимущество налогового резидентства в ОАЭ — отсутствие подоходного налога, то есть живущие там постоянно иностранцы не платят налогов с зарплаты, процентов, дивидендов и прироста капитала. 

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века