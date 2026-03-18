Власти ОАЭ озаботились удержанием в стране богатых иностранцев

После начала войны в Иране власти Объединенных Арабских Эмиратов столкнулись с новой проблемой — иранские удары по городам в ОАЭ, включая Дубай, привели к отъезду из страны состоятельных иностранцев, пишет газета Financial Times.

«Недавние события уже нанесли ущерб привлекательности Дубая как города с точки зрения безопасности и защищенности. Для экономики и имиджа города крайне важно удержать этих экспатов», — рассказала Эльза Литлвуд, партнер по налоговому праву в компании BDO, которая занимается консультированием состоятельных мигрантов.

Юрист предупредила, что согласно действующим правилам, уехавшие из ОАЭ британцы потеряют там налоговый статус, из за чего будут вынуждены платить дополнительные налоги в Великобритании. «Это огромный риск для Дубая», — подчеркнула она.

В сложившейся ситуации власти ОАЭ ищут способы удержать или стимулировать вернуться уже покинувших страну состоятельных иностранцев. Источники издания рассказали, что одной из возможных мер может стать сохранение за покинувшими страну экспатами налогового статуса.

«Правительство ОАЭ будет реагировать на ситуацию по мере необходимости, принимая во внимание сбои в поездках в каждом конкретном случае», — сообщил старший партнер дубайской юридической фирмы BSA Law Майкл Кортбави.

Сейчас стать налоговым резидентом ОАЭ могут иностранцы, которые провели в стране 183 дня подряд, либо 90 дней, если у них там есть работа и постоянное место жительства.

Главное преимущество налогового резидентства в ОАЭ — отсутствие подоходного налога, то есть живущие там постоянно иностранцы не платят налогов с зарплаты, процентов, дивидендов и прироста капитала.