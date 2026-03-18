Школьницу случайно ранили во время военных учений рядом с детской площадкой

В Южной Корее школьница получила ранение в области шеи во время игры на детской площадке. По одной из версий, которую расследуют власти, в девочку попала шальная пуля, выпущенная с расположенного рядом военного полигона. Об этом пишет Korea Herald.

Инцидент произошел 16 марта в городе Тэгу на детской площадке начальной школы Гукву. В тот вечер, около 16:03 по местному времени, школьница, имя которой не называется, играла на школьной площадке, когда внезапно получила ранение в нижнюю часть шеи. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили военные, в 1,4 километрах от места происшествия находится военный полигон. Согласно одной из версий, в школьницу попала шальная пуля из-за проходивших в тот момент тренировок по стрельбе из личного огнестрельного оружия.

К настоящему моменту пострадавшую уже выписали домой. Ее жизни ничего не угрожает, заверили местные власти.

После инцидента армия Южной Кореи приостановила все стрельбы из стрелкового оружия и начала проверку безопасности на всех стрельбищах страны. «Мы проведем инспекции на всех армейских стрельбищах и оценим потенциальные риски, прежде чем принять решение о возобновлении тренировок», — заявил неназванный представитель армии.

Власти отметили, что полигон, построенный в 1995 году, оборудован средствами безопасности, включая защитные барьеры за мишенями, предназначенные для сдерживания выпущенных пуль. До этого случая, как сообщается, на этом стрельбище не было зарегистрировано подобных инцидентов.

Армия регулярно проводит учения с боевой стрельбой по всей Южной Корее, однако подобные случаи действительно происходят довольно редко, отмечает Korea Herald. Последний раз такой инцидент произошел шесть лет назад. В 2020 году во время учений на одном из полигонов шальная пуля ранила кэдди — персонального помощника игрока в гольф, который сопровождает его во время игры.