Названы лучшие пляжи мира

Крупнейшая в мире платформа для путешественников Tripadvisor представила свой ежегодный рейтинг «лучшие из лучших пляжей» в мире (Travellers’ Choice Best of the Best Beaches 2026). Список был составлен на основе миллионов отзывов путешественников с ноября 2024 года по декабрь 2025-го.

Сама категория Best of the Best считается самой престижной на платформе. В нее включаются только направления, которые вошли в 1% лучших туристических объектов из восьми миллионов, представленных на Tripadvisor.

«Для многих путешественников отдых на пляже — это главное событие всей поездки. Мы изучили миллионы поездок и отзывы на них, а затем составили этот рейтинг лучших пляжей мира, чтобы помочь людям определиться с направлениями для отдыха», — прокомментировала главный специалист по коммуникациям Tripadvisor Лорел Грейтрикс.

Первую строчку рейтинга занял пляж Исла-де-ла-Пасьон в Мексике. Он находится на небольшом живописном острове, куда можно добраться только на лодке. Туристы делятся, что пляж привлекает их кристально чистой водой, разнообразием морской жизни и возможностью заняться снорклингом — плаванием на поверхности воды с маской, дыхательной трубкой и ластами. Отмечается, что коралловые рифы и места гнездования морских черепах охраняются, поэтому отдых здесь является довольно безопасным.

В тройку лидеров вошли два пляжа в Греции: Элафонисси, знаменитый своим редким розовым песком, и Лагуна Балос, известный бирюзовыми лагунами и живописными видами.

В десятку «лучших из лучших пляжей» мира 2026 года попали Игл-Бич на острове Аруба, знаменитый белым песком и условиями для водных видов спорта; Прайя-да-Фалесия в Португалии с эффектными красными скалами; Банановый пляж в Таиланде, известный кристально чистой водой и яркими коралловыми рифами; Бухта Ла-Хойя в США с колониями морских львов и живописной прибрежной зоной; Ла-Пелоза в Италии с бирюзовой водой и историческими видами; пляж Мэнли в Австралии, популярный среди серферов и любителей прогулок по набережной; и Боулдерс в ЮАР, где можно наблюдать за африканскими пингвинами среди гранитных скал.