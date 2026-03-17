BMW воплотила в реальность свою первоапрельскую шутку

Немецкий автоконцерн BMW построил автомобиль, изображение которого опубликовал в прошлом году в качестве первоапрельской шутки, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание поясняет, что речь идет о гоночном универсале M3 Touring GT3 Evo. В прошлом году компания опубликовала изображение несуществующего автомобиля в своих соцсетях и получила на него «ошеломительную» реакцию от автомобильных энтузиастов, поклонников марки и профильных СМИ.

Соответствующий пост собрал более полутора миллионов просмотров, а вовлеченность пользователей, как отметили в BMW, многократно превысила обычные показатели для соцсетей BMW M Motorsport.

Столкнувшись с такой реакцией публики руководство BMW решило воплотить свою шутку в жизнь. Новый автомобиль был построен в кратчайшие сроки — на это потребовалось всего восемь месяцев.

Реально сложный тест про «Оскар» Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты Интернет и мемы 2 минуты чтения

В результате на свет появился BMW M3 Touring 24H — универсал, построенный на базе M4 GT3 Evo. Как сообщает издание, эта машина уже в середине мая выйдет на старт гонки на выносливость «24 часа Нюрбургринга» в Германии. А до этого, 21-22 марта, новая модель BMW примет участие во втором этапе серии Nurburgring Langstrecken Serie (NLS).

Среди отличительных черт новой машины, как говорится в публикации, массивное антикрыло, установленное на корме автомобиля, кузов из армированного углеволокном пластика, каркас безопасности и нефункциональные задние двери.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Для участия в гонках машину оснастили трехлитровым шестицилиндровым двигателем M TwinPower Turbo, способным развивать мощность в 598 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач X-Trac. Кроме того, на машину поставили 18-дюймовые колесные диски и мощные тормоза.

Как сообщается, новый универсал от BMW будет участвовать в гонках в классе SPX (для не омологированных машин), где его основными соперниками станут гоночные рестомоды Mercedes-Benz 190E 2.5-16 (HWA Evo.R).