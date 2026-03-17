Психолог связала влияние личной жизни на карьеру

Представители поколения Z редко вступают в романтические отношения, из-за чего у многих из них отсутствуют навыки построения коммуникаций, в частности, в рабочей среде. Об этом в интервью Fortune рассказала профессор психологии Нью-Йоркского университета, автор книги «Профессиональная терапия: как найти работу, которая подходит именно вам» Тесса Уэст.

Согласно опросу исследовательского центра Survey Center on American Life, только около 56% зумеров вступают во взрослую жизнь, имея опыт романтических отношений. Для сравнения, у представителей старших поколений этот показатель достигает 75%.

«Навыки, которые люди развивают в отношениях — особенно если они действительно умеют применять их там — напрямую определяют, насколько хорошо они проявляются в работе», — сказала Уэст.

Это подтверждают и исследования. Согласно опубликованному в феврале 2025 исследованию, недостаток социальных навыков и поддержки, формирующихся в близких отношениях, влияет на ощущение одиночества, снижение продуктивности и худшей готовностью к работе в современной офисной среде. Fortune пишет, что проблема может усугубиться в ближайшие годы. По оценкам Бюро статистики труда США, к 2030 году поколение Z будет составлять почти 30% рабочей всей силы страны.

По словам Уэст, на развитие социальных навыков влияет сразу несколько факторов. Так, зумеры выросли в эпоху, когда онлайн-общение стало нормой и во многом вытеснило беседы вживую.

Еще один фактор — гиперопека со стороны родителей. По данным карьерной платформы Zety, каждый пятый кандидат из поколения Z приходит на собеседование вместе с родителями. В результате у молодых сотрудников возникают трудности с базовыми рабочими ситуациями, например, при просьбе о повышении по службе или оформлении отпуска, утверждает психолог.

Она добавила, что построение отношений романтических и дружеских отношений помогает развивать важные навыки, в том числе, умение вести сложные разговоры, справляться с тревогой и ориентироваться в непростых социальных ситуациях.