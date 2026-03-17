Продажи винила достигли рекордного показателя с начала века

Объем продаж виниловых пластинок в США впервые в 21-м веке превысил миллиард долларов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Из отчета следует, что объем продаж винила растет уже 19-й год подряд и в 2025 году достиг 1,04 миллиарда долларов. Ассоциация рассказала, что, по ее оценкам, покупатели в прошлом году приобрели порядка 48,5 миллиона новых пластинок. Для сравнения, за этот же период было продано 29,5 миллиона компакт-дисков.

На первое место по продажам в 2025 году вышел новый альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Были проданы 1,6 миллиона виниловых дисков с этими композициями певицы, сообщила компания Luminate, специализирующаяся на мониторинге продаж музыкальной продукции и предоставляющая еженедельные данные журналу Billboard.

На втором месте по продажам оказалась Сабрина Карпентер и ее альбом Man’s Best Friend. В 2025 году было продано примерно 292 тысячи его копий. Третье место занял альбом Кендрика Ламара GNX, разошедшийся тиражом в 272 тысячи копий.

При этом, как отметили в Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, на виниловые пластинки все еще приходится чуть менее 10% всех продаж в индустрии. Доминирующим форматом прослушивания остаются стриминговые сервисы, которые в 2025 году принесли 9,5 миллиарда долларов выручки. Суммарная прибыли индустрии составила 11,5 миллиарда долларов, отметили в ассоциации.

В прошедшем году объем продаж винила увеличился на 9,3% по сравнению с 2024 годом, когда выручка составила 954 миллиона долларов, свидетельствуют данные ассоциации.

Да последнее десятилетие рынок винила вырос более чем на 800 миллионов долларов: в 2016 году продажи составляли лишь 224 миллиона долларов. С тех пор сегмент демонстрирует устойчивый рост, ежегодно увеличивая выручку.

Исторический пик продаж виниловых пластинок был зафиксирован в 1978 году — тогда выручка достигала 1,5 миллиарда долларов, а формат доминировал на музыкальном рынке. Современный рост, как отмечают в ассоциации, свидетельствует о возрождении интереса к аналоговым носителям.