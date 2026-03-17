Продажи винила достигли рекордного показателя с начала века

2 минуты чтения 15:43

Объем продаж виниловых пластинок в США впервые в 21-м веке превысил миллиард долларов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Из отчета следует, что объем продаж винила растет уже 19-й год подряд и в 2025 году достиг 1,04 миллиарда долларов. Ассоциация рассказала, что, по ее оценкам, покупатели в прошлом году приобрели порядка 48,5 миллиона новых пластинок. Для сравнения, за этот же период было продано 29,5 миллиона компакт-дисков.

На первое место по продажам в 2025 году вышел новый альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Были проданы 1,6 миллиона виниловых дисков с этими композициями певицы, сообщила компания Luminate, специализирующаяся на мониторинге продаж музыкальной продукции и предоставляющая еженедельные данные журналу Billboard.

На втором месте по продажам оказалась Сабрина Карпентер и ее альбом Man’s Best Friend. В 2025 году было продано примерно 292 тысячи его копий. Третье место занял альбом Кендрика Ламара GNX, разошедшийся тиражом в 272 тысячи копий.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

При этом, как отметили в Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, на виниловые пластинки все еще приходится чуть менее 10% всех продаж в индустрии. Доминирующим форматом прослушивания остаются стриминговые сервисы, которые в 2025 году принесли 9,5 миллиарда долларов выручки. Суммарная прибыли индустрии составила 11,5 миллиарда долларов, отметили в ассоциации.

В прошедшем году объем продаж винила увеличился на 9,3% по сравнению с 2024 годом, когда выручка составила 954 миллиона долларов, свидетельствуют данные ассоциации.

Да последнее десятилетие рынок винила вырос более чем на 800 миллионов долларов: в 2016 году продажи составляли лишь 224 миллиона долларов. С тех пор сегмент демонстрирует устойчивый рост, ежегодно увеличивая выручку.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

Исторический пик продаж виниловых пластинок был зафиксирован в 1978 году — тогда выручка достигала 1,5 миллиарда долларов, а формат доминировал на музыкальном рынке. Современный рост, как отмечают в ассоциации, свидетельствует о возрождении интереса к аналоговым носителям.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали