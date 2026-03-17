В Европе объяснили правила выдачи банковских карт россиянам

Еврокомиссия опубликовала почти 500-страничный документ, в котором содержатся официальные пояснения по санкциям против россиян и резидентов России. В нем говорится, что гражданам и живущим в стране людям, а также учрежденным в России компаниям запрещено предоставлять ряд платежных услуг. Однако у этого правила есть исключения.

Они касаются граждан Евросоюза, стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии, обладателей временного или постоянного вида на жительство этих стран и владельцев долгосрочных виз типа D.

«Владельцы долгосрочных виз типа D, зарегистрированные по месту жительства, как правило, считаются законными резидентами в соответствии с национальными правилами проживания и, следовательно, подпадают под исключение… Примерами являются долгосрочные визы для студентов, трудоустройства, гуманитарных целей и воссоединения семьи, в зависимости от национального законодательства», — говорится в документе.

Кроме того, ограничения не распространяются на компании, которые были открыты в странах ЕС или третьих странах гражданами России. Ограничения должны применяться только в том случае, если такие компании используются для обхода санкций.

Далее в документе указано, что от европейских банков не требуется расторгать договоры и закрывать счета тем, кто открыл их до введения санкций или потерял статус резидента ЕС. Эти люди смогут продолжать пользоваться банковскими услугами, но только теми, которые не попали под запрет для граждан России. К ним относятся услуги по работе с криптоактивами, выпуск платежных инструментов (в том числе банковских карт), получение платежных операций и услуги по инициированию платежей и выпуск электронных денег.

В пояснениях также сказано, что обладатели резиденции в Евросоюзе должны иметь документ, который должен быть действителен в течение всего срока действия банковского счета или карты. Санкции также не запрещают прямые банковские переводы и снятие наличных. При этом выпускать дополнительные карты для членов семьи или сотрудников российских компаний, которые не являются основными владельцами счетов, запрещено.