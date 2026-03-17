В Европе объяснили правила выдачи банковских карт россиянам

2 минуты чтения 12:09 | Обновлено: 12:39

Еврокомиссия опубликовала почти 500-страничный документ, в котором содержатся официальные пояснения по санкциям против россиян и резидентов России. В нем говорится, что гражданам и живущим в стране людям, а также учрежденным в России компаниям запрещено предоставлять ряд платежных услуг. Однако у этого правила есть исключения.

Они касаются граждан Евросоюза, стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии, обладателей временного или постоянного вида на жительство этих стран и владельцев долгосрочных виз типа D.

«Владельцы долгосрочных виз типа D, зарегистрированные по месту жительства, как правило, считаются законными резидентами в соответствии с национальными правилами проживания и, следовательно, подпадают под исключение… Примерами являются долгосрочные визы для студентов, трудоустройства, гуманитарных целей и воссоединения семьи, в зависимости от национального законодательства», — говорится в документе.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Кроме того, ограничения не распространяются на компании, которые были открыты в странах ЕС или третьих странах гражданами России. Ограничения должны применяться только в том случае, если такие компании используются для обхода санкций.

Далее в документе указано, что от европейских банков не требуется расторгать договоры и закрывать счета тем, кто открыл их до введения санкций или потерял статус резидента ЕС. Эти люди смогут продолжать пользоваться банковскими услугами, но только теми, которые не попали под запрет для граждан России. К ним относятся услуги по работе с криптоактивами, выпуск платежных инструментов (в том числе банковских карт), получение платежных операций и услуги по инициированию платежей и выпуск электронных денег.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

В пояснениях также сказано, что обладатели резиденции в Евросоюзе должны иметь документ, который должен быть действителен в течение всего срока действия банковского счета или карты. Санкции также не запрещают прямые банковские переводы и снятие наличных. При этом выпускать дополнительные карты для членов семьи или сотрудников российских компаний, которые не являются основными владельцами счетов, запрещено.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали