Названы лучшие мелодрамы в истории кино

Издание Collider составило список из 35 мелодрам, которые, по мнению критиков, являются лучшими представителями этого жанра.

На первое место авторы рейтинга поместили фильм «Форрест Гамп» 1994 года. Картина рассказывает историю американца Форреста Гампа, который, несмотря на свой низкий IQ и благодаря доброте и благородству, достигает успехов в спорте и бизнесе, становится ветераном войны и миллиардером.

«При этом главным источником мотивации для Форреста на протяжении всей его жизни были безграничная любовь и верная дружба Дженни, его подруги детства», — отмечается в материале.

Автор рейтинга отметил, что Форрест и Дженни — одна из самых культовых и легендарных пар в истории кино. «На протяжении всего фильма они то сближаются, то отдаляются, и это стало одним из самых честных и реалистичных изображений изменчивых отношений, когда-либо запечатленных на экране».

Второе место занял фильм «Эта замечательная жизнь» 1946 года. По сюжету, владелец кредитной компании Джордж Бейли отказался от своих мечтаний, чтобы помогать другим, но из-за свалившихся на него невзгод начинает думать о самоубийстве. Эти мысли приводят к появлению ангела-хранителя.

«Это дает Джорджу возможность увидеть, как именно сложилась бы жизнь тех, кто ему дорог, если бы его никогда не существовало, и показать, насколько он важен в их жизни», — отметил автор рейтинга.

По его мнению, картина остается одним из столпов киноискусства и американской культуры в целом, представляя собой сильную и трогательную историю о важности и значимости каждой жизни.

На третьем месте расположился итальянский фильм 1997 года «Жизнь прекрасна». Картина повествует об итальянском книготорговце еврейского происхождения, его жене и сыне на фоне Второй мировой войны. Несмотря на попадание в концлагерь, отец стремится успокоить ребенка и убеждает его, что все происходящее — игра.

«Фильм “Жизнь прекрасна” удачно сочетает в себе романтику и искренние эмоции с мучительной борьбой, связанной с реальной трагедией, создавая прекрасное признание в любви самой сущности человечества даже в моменты абсолютной боли», — говорится в материале.

Четвертое место в рейтинге занял американский фильм «Касабланка» 1942 года: «Своей любовной историей и наследием картина безусловно прошла испытание временем: спустя восемьдесят лет она по-прежнему остается великолепным фильмом».

Пятерку лучших мелодрам замыкают «Огни большого города» Чарльза Чаплина, вышедший в 1931 году. Collider назвало этот фильм «одной из лучших работ» актера и режиссера.

Также в десятку рейтинга попали «Кинотеатр „Парадизо“» (1988), «Новые времена» (1936), «Твое имя» (2016), «Вечное сияние чистого разума» (2004) и «Амели» (2001).