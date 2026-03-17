Генерал армии США напивался и терял секретные документы во время визитов в Украину

Генерал-майор армии США Антонио Агуто, возглавлявший ответственное за координацию поддержки Украины командование войск страны, попал под расследование Управления генерального инспектора Пентагона. Его итоги опубликованы в открытом доступе.

Агуто уже вышел в отставку, расследование проводилось для проверки жалоб на поведение генерала, а также с целью установить, несет ли он ответственность за создание «токсичной» атмосферы в управляемой им штаб-квартире войск, отмечает The Hill.

По итогам расследования Пентагону удалось установить, что генерал Агуто в марте 2024 года взял с собой во время поездки в Украину секретные документы. При этом он не обеспечил их надежной упаковкой, ненадлежащим образом запечатал, не получил разрешение на их перенос вручную, а на обратном пути и вовсе допустил утрату контроля над документами.

Делегация США уезжала из Украины на поезде, который следовал в Польшу. 4 апреля военные вышли из него и оставили документы в поезде — они были обнаружены лишь на следующий день, когда состав вернулся в Украину. Документы были изъяты посольством США в стране — Пентагону не удалось установить, кто имел доступ к ним в промежутке между выходом делегации из поезда и обнаружением документов.

Во время другой поездки в Украину, которая состоялась в мае 2024 года, он не смог исполнять свои рабочие обязанности из-за сотрясения мозга, полученного после выпитой чачи. Агуто выпил напиток на ужине 13 мая, а затем несколько раз упал и ударился головой.



Пентагон считает, что сотрясение генерал получил еще во время первого падения — оно произошло в гостиничном номере. Сам Агуто заявил, что «действовал добросовестно», а разрешение на употребление алкоголя ему выдал Даррил Уильямс, командующий войсками США в Европе.

При этом в отчете, как отмечает The Hill, указывается лишь то, что Уильямс лишь не выдал ему прямого запрета на употребление алкоголя, поскольку военные вообще не касались этой темы в разговоре. Агуто посчитал это подтверждением его права выпить чачу.