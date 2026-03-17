Генерал армии США напивался и терял секретные документы во время визитов в Украину

2 минуты чтения 12:58

Генерал-майор армии США Антонио Агуто, возглавлявший ответственное за координацию поддержки Украины командование войск страны, попал под расследование Управления генерального инспектора Пентагона. Его итоги опубликованы в открытом доступе.

Агуто уже вышел в отставку, расследование проводилось для проверки жалоб на поведение генерала, а также с целью установить, несет ли он ответственность за создание «токсичной» атмосферы в управляемой им штаб-квартире войск, отмечает The Hill.

По итогам расследования Пентагону удалось установить, что генерал Агуто в марте 2024 года взял с собой во время поездки в Украину секретные документы. При этом он не обеспечил их надежной упаковкой, ненадлежащим образом запечатал, не получил разрешение на их перенос вручную, а на обратном пути и вовсе допустил утрату контроля над документами. 

Делегация США уезжала из Украины на поезде, который следовал в Польшу. 4 апреля военные вышли из него и оставили документы в поезде — они были обнаружены лишь на следующий день, когда состав вернулся в Украину. Документы были изъяты посольством США в стране — Пентагону не удалось установить, кто имел доступ к ним в промежутке между выходом делегации из поезда и обнаружением документов. 

Во время другой поездки в Украину, которая состоялась в мае 2024 года, он не смог исполнять свои рабочие обязанности из-за сотрясения мозга, полученного после выпитой чачи. Агуто выпил напиток на ужине 13 мая, а затем несколько раз упал и ударился головой. 

Пентагон считает, что сотрясение генерал получил еще во время первого падения — оно произошло в гостиничном номере. Сам Агуто заявил, что «действовал добросовестно», а разрешение на употребление алкоголя ему выдал Даррил Уильямс, командующий войсками США в Европе.

При этом в отчете, как отмечает The Hill, указывается лишь то, что Уильямс лишь не выдал ему прямого запрета на употребление алкоголя, поскольку военные вообще не касались этой темы в разговоре. Агуто посчитал это подтверждением его права выпить чачу.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали