Афганистан заявил о сотнях погибших в реабилитационном центре после удара Пакистана по Кабулу

2 минуты чтения 07:59

Власти Афганистана заявили, что нанесенный Пакистаном 16 марта удар по Кабулу поразил здание центра реабилитации для наркозависимых людей, пишет Sky News.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Шарафат Заман заявил, что в центре проходили реабилитацию три тысячи человек. По данным властей Афганистана, после удара погибли 400 человек, еще 250 получили ранения.

Пресс-секратарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди выступил с официальным опровержением заявления афганской стороны. Он заявил, что его страна не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Позже власти Пакистана выступили с подробным заявлением. Исламабад утверждает, что его удары были нацелены на военные объекты и «инфраструктуру поддержки» движения «Талибан», в том числе и склады оборудования и боеприпасов.

Агентство AFP отмечает, что его команда находилась в Кабуле во время пакистанской атаки и прибыла к центру, который, по версии властей Афганистана, стал одним из объектов удара. Журналисты подтвердили, что на месте происшествия находились не менее 30 тел, а прибывшие медицинские бригады оказывали помощь пострадавшим.

Также AFP со ссылкой на директора итальянской неправительственной организации Emergency в Афганистане заявила, что в местные медицинские центры начали поступать пострадавшие, а также тела погибших. При этом в Emergency заявили о 27 раненых и трех умерших, на момент публикации новости Кабул заявлял о более чем 200 погибших и 200 раненых.

Отношения между Пакистаном и контролирующей власть в Афганистане группировкой «Талибан» обострились в конце февраля 2026 года. Тогда обе стороны заявили о проведении операций против друг друга. Пакистан утверждает, что «Талибан» финансирует группировку «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «экспортирует терроризм». Кабул эти обвинения отрицает.

