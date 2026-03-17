Афганистан заявил о сотнях погибших в реабилитационном центре после удара Пакистана по Кабулу

Власти Афганистана заявили, что нанесенный Пакистаном 16 марта удар по Кабулу поразил здание центра реабилитации для наркозависимых людей, пишет Sky News.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Шарафат Заман заявил, что в центре проходили реабилитацию три тысячи человек. По данным властей Афганистана, после удара погибли 400 человек, еще 250 получили ранения.

Пресс-секратарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди выступил с официальным опровержением заявления афганской стороны. Он заявил, что его страна не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Позже власти Пакистана выступили с подробным заявлением. Исламабад утверждает, что его удары были нацелены на военные объекты и «инфраструктуру поддержки» движения «Талибан», в том числе и склады оборудования и боеприпасов.

Агентство AFP отмечает, что его команда находилась в Кабуле во время пакистанской атаки и прибыла к центру, который, по версии властей Афганистана, стал одним из объектов удара. Журналисты подтвердили, что на месте происшествия находились не менее 30 тел, а прибывшие медицинские бригады оказывали помощь пострадавшим.

Также AFP со ссылкой на директора итальянской неправительственной организации Emergency в Афганистане заявила, что в местные медицинские центры начали поступать пострадавшие, а также тела погибших. При этом в Emergency заявили о 27 раненых и трех умерших, на момент публикации новости Кабул заявлял о более чем 200 погибших и 200 раненых.

Отношения между Пакистаном и контролирующей власть в Афганистане группировкой «Талибан» обострились в конце февраля 2026 года. Тогда обе стороны заявили о проведении операций против друг друга. Пакистан утверждает, что «Талибан» финансирует группировку «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «экспортирует терроризм». Кабул эти обвинения отрицает.