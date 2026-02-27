Талибы объявили о наступательной операции против Пакистана

Группировка «Талибан», контролирующая власть в Афганистане, объявила о начале масштабной наступательной операции против Пакистана. Афганистан планирует атаковать пакистанские военные объекты вдоль линии Дюранда, сообщает Reuters.

«В ответ на неоднократные пограничные нарушения и дерзость со стороны пакистанских военных кругов, по линии Дюранда были начаты масштабные наступательные действия против центров и военных объектов пакистанской армии», — написал в соцсети X представитель талибов Забихулла Муджахид.

Боестолкновения начались поздно вечером 26 февраля. В одной из публикаций Муджахид также упомянул о применении «специализированных лазерных подразделений», которые якобы действуют под прикрытием ночи.

Преставитель талибов добавил, что в провинции Кунар, на востоке Афганистана, были убито около 40 пакистанских солдат. Однако пакистанские источники Reuters в службе безопасности, наоборот, сообщили, что 22 сотрудника движения «Талибан» были убиты.

В свою очередь, власти Пакистана заявили, что пакистанские силы отреагировали на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских подразделений. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди сообщил Reuters, что пакистанские военные нанесли «немедленный и эффективный удар», заявив об уничтожении нескольких постов и о «тяжелых потерях» противника.

По данным Reuters, перестрелка между Афганистаном и Пакистаном продолжалась более двух часов. Пакистанские власти объявлен режим повышенной готовности и привели вооруженные силы в состояние усиленного реагирования. На данный момент, как пишет издание, в Пакистане задержаны десятки предполагаемых боевиков и их пособников, которые являются в том числе гражданами Афганистана.