СМИ сообщили о заработке семьи замглавы ФСБ на технологиях слежки и блокировок интернета

Сын первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева Борис занимает должность заместителя директора IT-компании «Икс Холдинг». Она входит в тройку крупнейших IT-компаний страны и поставляет оборудование для слежки и блокировок, сообщает журналист-расследователь Андрей Захаров.

Автор также отмечает, что у Бориса Королева, вероятно, есть и доля в компании. При этом его отец ранее регистрировал на сына элитную недвижимость — этот факт, по мнению Захарова, говорит о том, что реальным собственником доли в «Икс Холдинг» может быть сам Сергей Королев.

Группой «Икс Холдинг» владел предприниматель Антон Черепенников, который скончался в июле 2023 года. После его смерти компания объявила о том, что ее активы будут распределены среди входящих в холдинг компаний.

Одной из них является «Гарда», которая разрабатывает программы для борьбы с киберугрозами. На момент смерти Черепенникова Борис Королев владел в этой компании 20% акций. По логике заявления «Икс Холдинг», «Гарде» должны были достаться акции и всего холдинга.

Захаров отмечает, что не может утверждать со 100-процентной уверенностью о наличии у Королева акций «Икс Холдинг». Одна из причин — закрытая отчетность холдинга. На звонки и сообщения журналиста мужчина не ответил. При этом наличие доли в «Гарде», по мнению Захарова, также позволяет считать, что Королевы зарабатывают на блокировках и попытках государства построить «суверенный интернет».

До того, как занять пост заместителя директора ФСБ, Королев возглавлял службу экономической безопасности ведомства и занимался расследованием ряда «громких» коррупционных расследований, отмечает Захаров. Он считает, что силовик систематически приобретал недвижимость, стоимость которой значительно превышала его официальные доходы, а затем оформлял ее на членов своей семьи.