Ученые рассказали о важности великого разлома в Африке

Удаленный регион Афар на севере Эфиопии находится в центре тектонического разлома, который в будущем может образовать новый океан. И под действием этого процесса Африка уже сейчас постепенно раскалывается пополам, сообщает CNN.

Афар — одно из самых жарких мест на планете, где температура воздуха доходит до +50 градусов Цельсия. Недалеко располагается и вулкан Эрта-Але с лавовым озером, которое называют «вратами в ад». Однако для ученых весь регион называют раем.

Как пишет CNN, в одном месте сходятся сразу три тектонические плиты: Главный Эфиопский рифт, рифт Аденского залива и рифт Красного моря. К тому же он не скрыт глубоко под водой, а находится «прямо под ногами», поэтому ученые могут наблюдать за его изменениями в непосредственной близи. При этом сам разлом увеличивается крайне медленно.

«Люди видят такое и думают: “О нет, он раскалывается!” Нет, это очень, очень медленно… Я могу повторять это хоть до посинения, но люди все равно ведутся на кричащие заголовки. Тут остается только усмехнуться и терпеть», — заявила в разговоре с изданием Эмма Уоттс, входящая в исследовательскую группу по изучению района Афар.

Рифты Красного моря и Аденского залива расходятся примерно на 15 миллиметров в год — это вдвое медленнее, чем растут ногти, отмечает CNN. В свою очередь, Главный Эфиопский рифт сдвигается примерно на пять миллиметров в год. При такой скорости, по словам Уоттс, формирование нового океана займет миллионы лет.

Тем не менее регион уже сейчас приносит новые открытия. Так, расхождение плит обнажает более древние слои осадочных пород, позволяя ученым «заглянуть» на пять миллионов лет назад. В январе 2026 года журнал Nature сообщил об обнаружении окаменелости вымершего родственника человека возрастом 2,6 миллиона лет.

Останки Paranthropus, получившего прозвище «Щелкунчик» благодаря развитым жевательным мышцам, обычно находили только в южных и восточных районах континента, например в Кении. Но его обнаружение в Афаре, в тысяче километрах от привычной зоны обитания, говорит о том, что этот вид был более приспособленным и распространенным, чем считалось ранее.