Леонардо Ди Каприо стал героем нового мема во время церемонии «Оскар»

Ведущий «Оскара» Конан О’Брайен создал новый мем с Леонардо Ди Каприо прямо во время церемонии. Этот момент из трансляции быстро разошелся по соцсетям и набрал миллионы просмотров, пишет Deadline.

Во вступительном слове О’Брайен обратился к Ди Каприо, который находился в зале, и назвал его «королем мемов». Ведущий предложил сделать новый мем прямо во время церемонии. Камера показала актера крупным планом, а на экране появилась подпись: «То чувство, когда ты на это не соглашался». Ди Каприо подыграл ведущему и сделал растерянное выражение лица.

Издание Page Six, однако, назвало этот эпизод одним из худших моментов церемонии. По мнению журналистов, шутка получилась слабой и выглядела так, «как будто авторы программы слишком старались понравиться поколению Z».

О’Брайен также пошутил над Тимоти Шаламе по следам его недавнего скандального заявления об опере и балете. Ведущий иронично заметил, что якобы заранее предупредил актера о «возможных атаках со стороны сообществ оперы и балета».

Еще одна шутка касалась резонансного дела финансиста–педофила Джеффри Эпштейна. О’Брайен отметил, что впервые с 2012 года среди номинантов на лучшую мужскую и женскую роль нет британских актеров. «Британский представитель сказал: “Ну, по крайней мере мы арестовываем своих педофилов”», — отметил он. Публика в зале отреагировала на эту реплику нервным смехом.

98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла 16 марта в Лос-Анджелесе. Одной из главных интриг вечера была борьба за награду в категории «Лучший актер», где соперничали Майкл Б. Джордан и Тимоти Шаламе. В итоге премию получил Джордан за роль в фильме «Грешники».