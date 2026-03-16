Известный адвокат предсказал новую волну разводов из-за «файлов Эпштейна»

Публикация американскими властями материалов дела осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна приведет к волне разводов среди тех, кто в них упоминается. Об этом «Радио РБК» заявил известный американский адвокат Роберт Стефан Коэн, который представлял интересы жены Билла Гейтса Мелинды, миллиардера Майкла Блумберга и первой жены нынешнего президента США Дональда Трампа Иваны.

«Что реально в этом году влияет и еще будет влиять на бракоразводную динамику, так это файлы Эпштейна. Я лично уже веду такие дела, но по соображениям конфиденциальности пока не могу о них рассказывать. Нас ждет волна новых публичных разводов, которые попадут на первые полосы», — сказал он.

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал очередную порцию так называемых «файлов Эпштейна». Всего в открытый доступ было выложено около трех миллионов документов, а также около 180 тысяч фотографий и двух тысяч видеороликов.

Среди людей, упоминающихся в опубликованном архиве огромное количество мировых знаменитостей первой величины, миллиардеров, членов королевских семей и высокопоставленных политиков и чиновников со всего мира.

Среди прочего в документах содержится информация об основателе корпорации Microsoft Билле Гейтсе. В частности, там говорится, что Гейтс гостил у Эпштейна на его печально известном «секс-острове», где, будучи женатым, занимался сексом с посторонними женщинами и заразился венерическим заболеванием, из-за чего потом был вынужден тайно давать своей жене Мелинде антибиотики.

Сам Гейтс позже признался, что познакомился с Эпштейном в 2011 году, а теперь сожалеет «о каждой проведенной минуте» с ним. Билл и Мелинда Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. В феврале 2026 года бывшая жена миллиардера рассказала, что информация из опубликованных «файлов Эпштейна» ее «невероятно опечалила», но добавила, что она «счастлива выбраться из всей этой грязи».